¿Cuáles son las nuevas tarifas del peaje a partir del 15 de enero de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el vencimiento del acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Concesionaria Vial (Covi) para mantener sin variaciones las tarifas de peaje, este jueves -8 de enero- se anunció el incremento y los nuevos precios que tendrán las tarifas del peaje que aplicarán a partir del 15 de enero. El año antepasado, en 2024, la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) de Honduras y la Covi acordaron "no aplicar el incremento a la tarifa de peaje para el año 2025, manteniendo los valores actuales, comprometiéndose ambas partes a cumplir sus obligaciones derivadas del contrato". El contrato establece que la revisión de las tarifas al peaje debe de hacerse una vez al año de acuerdo con la inflación, o sea, al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y generalmente entra en vigencia en enero.

Sin embargo, según menciona el anuncio, "por el vencimiento del acuerdo suscrito en 2024 entre Covi y el Gobierno de Honduras para no trasladar al usuario el ajuste anual que establece el contrato", ahora las tarifas de peajes tendrán nuevos cambios. El peaje se cobra en la carretera CA-5 norte, entre Tegucigalpa y Puerto Cortés, donde funcionan tres casetas, una en Zambrano, otra en Siguatepeque, Comayagua y otra a la altura de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. De acuerdo a datos de Covi, la última revisión a las tarifas se hizo en 2020, mientras que en 2021 y 2022 se mantuvieron los mismos precios debido al impacto de la pandemia de covid 19.

Estos serán los nuevos precios: