¿Cuáles son las nuevas tarifas del peaje a partir del 15 de enero de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el vencimiento del acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Concesionaria Vial (Covi) para mantener sin variaciones las tarifas de peaje, este jueves -8 de enero- se anunció el incremento y los nuevos precios que tendrán las tarifas del peaje que aplicarán a partir del 15 de enero.
El año antepasado, en 2024, la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) de Honduras y la Covi acordaron "no aplicar el incremento a la tarifa de peaje para el año 2025, manteniendo los valores actuales, comprometiéndose ambas partes a cumplir sus obligaciones derivadas del contrato".
El contrato establece que la revisión de las tarifas al peaje debe de hacerse una vez al año de acuerdo con la inflación, o sea, al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y generalmente entra en vigencia en enero.
Sin embargo, según menciona el anuncio, “por el vencimiento del acuerdo suscrito en 2024 entre Covi y el Gobierno de Honduras para no trasladar al usuario el ajuste anual que establece el contrato”, ahora las tarifas de peajes tendrán nuevos cambios.
El peaje se cobra en la carretera CA-5 norte, entre Tegucigalpa y Puerto Cortés, donde funcionan tres casetas, una en Zambrano, otra en Siguatepeque, Comayagua y otra a la altura de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
De acuerdo a datos de Covi, la última revisión a las tarifas se hizo en 2020, mientras que en 2021 y 2022 se mantuvieron los mismos precios debido al impacto de la pandemia de covid 19.
Estos serán los nuevos precios:
Por ejemplo, en la actualidad los carros livianos pagan 22 lempiras en cada una de las casetas de peaje, pero este 2026 la proyección es cobrar 31 lempiras, es decir, 9 lempiras más.
En los carros de dos ejes, actualmente se pagan 90 lempiras y pasará a 122 lempiras, con un aumento de 32 lempiras.
Los carros de tres ejes, pagan actualmente 134 lempiras y pasarían a pagar 184 lempiras, con un aumento de 41 lempiras.
En el caso de los vehículos de cuatro ejes, de 179 lempiras que pagan en este momento, pasarán a cancelar 245 lempiras, es decir, con un aumento de 66 lempiras.
Los carros de cinco ejes actualmente pagan 224 lempiras y para este 2026 pasaría a 306 lempiras, con un incremento de 82 lempiras.
Los carros de seis ejes, pagan actualmente 269 lempiras y pasarían a pagar 367 lempiras, con un aumento de 98 lempiras.