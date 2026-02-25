La expansión silenciosa del fentanilo en Honduras: "Si hay consumo viene una cadena de tráfico"

Honduras cuenta desde 2024 con un sistema de alerta temprana (SAT) para identificar las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), drogas sintéticas ilícitas, y la amenaza de las sustancias relacionadas con el fentanilo, los opioides sintéticos no médicos, derivados anfetamínicos ilícitos, así como otras sustancias que están sujetas a fiscalización internacional. El problema es que ese sistema no está funcionando completamente, lamentó la doctora Claudia Caballero, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).Afirmó que se conocen todos los protocolos, pero al momento de tratar a los pacientes que llegan a los hospitales del país los médicos no tienen ni el tiempo y, en muchos casos, ni la voluntad de llenar los formularios. Dijo que por esta razón no hay datos estadísticos que permitan conocer el impacto de las drogas sintéticas en la población.“El problema es que un hospital le llega un paciente que ha consumido una droga, pero el médico no solo está con ese paciente, porque está con pacientes de diferentes patologías, entonces llega el punto en el que va llenar y decir: ‘este paciente me llegó con estos síntomas, voy a mandar a hacer la prueba rápida, me salió positivo en opioides, entonces veré si en la prueba rápida es fentanilo’. Esos datos para el sistema de alerta temprana nos serían de gran utilidad, pero no se está dando”, condenó.Carlos Castro, psicólogo de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/casa-alianza-alrededor-17-000-ninos-hondurenos-viven-situacion-vulnerable-BF27448559" target="_blank"> Casa Alianza</a>, por su parte, dijo que en Honduras hay protocolos para tratar con adicciones a la marihuana, cocaína, tabaco, etc, pero el fentanilo está pasando desapercibido. “Vemos este tema como que nunca va a llegar a nuestro país y eso nos lleva a que no trabajemos en nuestras defensas, en el sentido de prepararnos para esas situaciones”, consideró.La doctora Ingrid Barahona, médico especialista en anestesiología, reanimación y dolor, también mostró su preocupación sobre el uso de fentanilo ilícito, pues para la medicina se ha convertido en esencial.En su participación, enumeró cuatro situaciones que podría ocurrir si en el país aumenta el consumo de fentanilo, dejando claro que eso provocaría, en primera instancia la saturación de las salas de emergencia y la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/hospital-san-felipe-tendra-unidad-de-cuidados-intensivos-HUEH1235828" target="_blank"> Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)</a>; también provocaría mayor uso de naloxona (utilizado para contrarrestar sobredosis de opioides), que, a su vez, se traduciría en un posible desabastecimiento hospitalario.“Como anestesióloga y como profesional comprometida con la salud pública, considero que el abordaje de los precursores del fentanilo no debe centrarse únicamente en la represión, sino en la prevención inteligente, la regulación equilibrada y la coordinación interinstitucional”, sugirió.Los invitados hicieron un llamado a las autoridades a actuar lo antes posible, pues Honduras está en una etapa que México ya pasó hace seis o siete años, cuando solo era un país de tránsito de fentanilo, sin embargo, ahora es un consumidor más.