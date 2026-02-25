¿En cuánto crecieron las exportaciones de arneses eléctricos en 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras que las exportaciones de bienes para la transformación se redujeron, los envíos de arneses eléctricos de uso automotriz reflejaron lo contrario en el 2025.

En un 8.9% crecieron las exportaciones de la conocida como maquila electrónica durante el año pasado equivalente a 127.7 millones de dólares, se precisó en un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

La publicación destaca que el alza se generó debido "al dinamismo del sector automotriz (en los Estados Unidos de América), impulsado por la anticipación en la compra de vehículos previo al efecto de los aranceles sobre este tipo de productos y a la expiración de créditos fiscales sobre compras de vehículos eléctricos".

De 2010 a 2015 se reporta una tendencia ascendente en los envíos de los referidos componentes.

Las exportaciones de arneses eléctricos pasaron de $372.1 millones a $1,369 millones, triplicando así su valor exportado durante los últimos 15 años.

"Honduras se ha posicionado como un proveedor confiable que ha ganado terreno internacional de componentes electrónicos en su mayoría arneses eléctricos de uso automotriz, particularmente para marcas de renombre mundial como Ford, General Motors, Chevrolet, Hyundai, Kia, Honda, Nissan y Volkswagen, entre otras", subrayó el BCH en otro informe.

Añadió que "la calidad y la precisión de los productos manufacturados en el país cumplen con los más altos estándares exigidos por las empresas, lo que ha generado una reputación positiva para la industria hondureña y se posiciona como un sector potencial para nuevas inversiones".