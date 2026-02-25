  1. Inicio
  2. · Economía

¿En cuánto crecieron las exportaciones de arneses eléctricos en 2025?

La también conocida como maquila electrónica reportó un incremento de envíos de enero a diciembre del año pasado por el dinamismo del sector automotriz

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 17:55
¿En cuánto crecieron las exportaciones de arneses eléctricos en 2025?

La comercialización de partes eléctricas de la maquila electrónica que opera en el país mostraron una fluctuación entre 2017 y 2019.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras que las exportaciones de bienes para la transformación se redujeron, los envíos de arneses eléctricos de uso automotriz reflejaron lo contrario en el 2025.

En un 8.9% crecieron las exportaciones de la conocida como maquila electrónica durante el año pasado equivalente a 127.7 millones de dólares, se precisó en un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

La publicación destaca que el alza se generó debido "al dinamismo del sector automotriz (en los Estados Unidos de América), impulsado por la anticipación en la compra de vehículos previo al efecto de los aranceles sobre este tipo de productos y a la expiración de créditos fiscales sobre compras de vehículos eléctricos".

De 2010 a 2015 se reporta una tendencia ascendente en los envíos de los referidos componentes.

Las exportaciones de arneses eléctricos pasaron de $372.1 millones a $1,369 millones, triplicando así su valor exportado durante los últimos 15 años.

"Honduras se ha posicionado como un proveedor confiable que ha ganado terreno internacional de componentes electrónicos en su mayoría arneses eléctricos de uso automotriz, particularmente para marcas de renombre mundial como Ford, General Motors, Chevrolet, Hyundai, Kia, Honda, Nissan y Volkswagen, entre otras", subrayó el BCH en otro informe.

Añadió que "la calidad y la precisión de los productos manufacturados en el país cumplen con los más altos estándares exigidos por las empresas, lo que ha generado una reputación positiva para la industria hondureña y se posiciona como un sector potencial para nuevas inversiones".

Honduras lidera la producción de ropa y de los arneses en Centroamérica

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias