La maquila electrónica generó 3,368 empleos de 2022 a 2024 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la industria de bienes para transformación reportó la pérdida de 33,411 empleos de 2022 a 2024, solo en una de las actividades se dio lo contrario.

Se trata de la fabricación de arneses y piezas para automóviles que en esos tres años pasó de 19,670 a 23,080 fuentes de trabajo, un crecimiento de 3,368 puestos laborales, constató EL HERALDO en un reporte divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El aumento del personal en la más conocida como maquila electrónica se elevó de un 12.1% en 2022 al 17.8% durante el 2024, una diferencia del 5.7%.

Del total de trabajadores 10,898 eran mujeres, el 20.5%, mientras el 15.9% o 12,140 hombres.

En el caso de las empresas dedicadas a esta actividad específica alcanzaron 14 en el 2023, pero una cerró y quedaron 13 como en el 2022.