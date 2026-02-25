  1. Inicio
Exempleados de la Alcaldía cobraban ilegalmente en negocios capitalinos

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 12:20
Estas son las personas detenidas por el delito de la extorsión.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Exempleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) fueron capturados tras ser acusados de realizar cobros ilícitos en negocios de la capital, haciéndose pasar por inspectores de la comuna con carnés falsos.

La denuncia fue confirmada por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien alertó a los capitalinos sobre la modalidad utilizada para exigir dinero por supuestos permisos de operación y construcción.

“No se dejen sorprender. Hay vivos usando carnés falsos de la Alcaldía para extorsionar por permisos de operación y construcción”, manifestó el edil.

El alcalde fue enfático al señalar que “está terminantemente prohibido que cualquier funcionario reciba o pida dinero en efectivo”, y reiteró que todos los pagos deben realizarse por los canales oficiales establecidos por la municipalidad.

Las personas señaladas fueron capturadas en la salida a Villanueva el pasado 24 de febrero, donde exigían dinero a propietarios de negocios bajo amenazas de sanciones administrativas.

“Cero tolerancia”, subrayó el edil, quien aseguró que no se permitirá que exempleados o funcionarios manchen la imagen de la comuna capitalina.

En un comunicado oficial, la AMDC informó que ya se identificó plenamente a los implicados, quienes han sido requeridos para ser puestos a la orden de las autoridades competentes.

La municipalidad reiteró que no tolerará actos de corrupción, sin importar el tiempo que los involucrados hayan laborado en la institución.

Además, hizo un llamado a la población a denunciar a cualquier persona que intente realizar cobros irregulares en nombre de la Alcaldía.

Las autoridades instaron a los afectados a presentar sus denuncias a través del 100, para evitar que más comerciantes sean víctimas de extorsión en la capital hondureña.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

