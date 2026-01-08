Disney anuncia quiénes protagonizarán el live action de Rapunzel ¿Quiénes son?

Disney anunció este 8 de enero quienes serán los protagonistas del live action de la película animada de 'Enredados' o más conocida como 'Rapunzel'. ¿De quiénes se trata?
La actriz australiana Teagan Croft y el actor estadounidense Milo Manheim serán los protagonistas de la versión de acción real de 'Tangled' ('Enredados'), la película animada de Disney de 2010.
La actriz de 'Titans' dará vida a la princesa, a la que Mandy Moore puso voz en la cinta animada dirigida por Nathan Greno y Byron Howard.
Mientras que, el protagonista de la franquicia Zombies asumirá el papel de Flynn Rider, encarnado originalmente por Zachary Levi.
El proyecto será dirigido por Michael Gracey, conocido por películas como 'The Greatest Showman' o 'Betterman'.
De acuerdo con el anuncio, la cinta, al igual que la original, contará con elementos musicales. Una duda que mantenía en incertidumbre a los fanaticos.
Croft y Manheim fueron elegidos después de realizar pruebas de pantalla en Londres en diciembre.
'Tangled' sigue a Rapunzel, una joven princesa de cabello mágico que, tras años de encierro, se embarca en una aventura para descubrir el mundo exterior junto al ladrón Flynn Rider.
La versión original de este exitoso proyecto recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo.
Además, dio origen a una exitosa serie homónima de Disney Channel, también protagonizada por Moore y Levy.
Por su parte, el guion correrá a cargo de Jennifer Kaytin Robinson ('Do Revenge'), y Kristin Burr ('Freakier Friday') será la productora de la cinta.
Los usuarios han recibido con alegría el protagonismo de Manheim y Croft en la película de Rapunzel. Los usuarios ha destacado el gran parecido de ambos con los personajes de la animación.