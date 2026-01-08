  1. Inicio
Disney anuncia quiénes protagonizarán el live action de Rapunzel ¿Quiénes son?

La australiana Teagan Croft y el actor estadounidense Milo Manheim, le darán vida a los personajes de Rapunzel y Flynn Rider en su versión de acción real

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 10:48
Disney anunció este 8 de enero quienes serán los protagonistas del live action de la película animada de 'Enredados' o más conocida como 'Rapunzel'. ¿De quiénes se trata?

 Foto: Redes sociales
La actriz australiana Teagan Croft y el actor estadounidense Milo Manheim serán los protagonistas de la versión de acción real de 'Tangled' ('Enredados'), la película animada de Disney de 2010.

 Foto: Redes sociales
La actriz de 'Titans' dará vida a la princesa, a la que Mandy Moore puso voz en la cinta animada dirigida por Nathan Greno y Byron Howard.

 Foto: Redes sociales
Mientras que, el protagonista de la franquicia Zombies asumirá el papel de Flynn Rider, encarnado originalmente por Zachary Levi.

 Foto: Redes sociales
El proyecto será dirigido por Michael Gracey, conocido por películas como 'The Greatest Showman' o 'Betterman'.

Foto: Redes sociales
De acuerdo con el anuncio, la cinta, al igual que la original, contará con elementos musicales. Una duda que mantenía en incertidumbre a los fanaticos.

Foto: Redes sociales
Croft y Manheim fueron elegidos después de realizar pruebas de pantalla en Londres en diciembre.

 Foto: Redes sociales
'Tangled' sigue a Rapunzel, una joven princesa de cabello mágico que, tras años de encierro, se embarca en una aventura para descubrir el mundo exterior junto al ladrón Flynn Rider.

 Foto: Redes sociales
La versión original de este exitoso proyecto recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo.

Foto: Redes sociales
Además, dio origen a una exitosa serie homónima de Disney Channel, también protagonizada por Moore y Levy.

 Foto: Redes sociales
Por su parte, el guion correrá a cargo de Jennifer Kaytin Robinson ('Do Revenge'), y Kristin Burr ('Freakier Friday') será la productora de la cinta.

 Foto: Redes sociales
Los usuarios han recibido con alegría el protagonismo de Manheim y Croft en la película de Rapunzel. Los usuarios ha destacado el gran parecido de ambos con los personajes de la animación.

Foto: Redes sociales
