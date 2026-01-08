Fue deportado de EE UU y recibió un machetazo: La nueva vida del jugador "Ñangui" Cardona

"Ñangui" Cardona reapareció tras haber recibido un atentado que lo tuvo al borde de perder la vida. Te mostramos su actualidad tras ser deportado de Estados Unidos.
El tiempo postrero del carismático 'Ñangui' Cardona han sido particularmente turbulentos en su vida personal. Luego de dejar el deporte que le dio fama, enfrentó problemas legales y personales que marcaron un giro negativo en su historia.
Cardona debutó en la Liga Nacional con el Honduras Progreso en la temporada 2014/2015 y de inmediato sorprendió por su habilidad y fuerza dentro de la cancha.
El volante, con 1,64 metros de altura, tuvo un breve paso en el Marathón con Héctor Vargas a final del 2018.
‘Ñangui‘ Cardona sufrió una operación en la rodilla izquierda y eso le impidió continuar jugando al fútbol. En marzo del 2020, el centrocampista decidió retirarse oficialmente del fútbol. Jugó 158 partidos en la Liga Nacional de Honduras y anotó 12 goles.
Jorge Cardona fue pieza fundamental con el Honduras Progreso que se coronó campeón de la Liga Nacional en diciembre del 2015.
El exmediocampista hondureño viajó de forma legal a Estados Unidos y la pandemia del Covid-19 influyó mucho en su decisión. Tras retirarse del fútbol, decidió quedarse en territorio norteamericano.
Sin embargo, su estancia en Estados Unidos fue complicada porque permaneció de manera ilegal, lo que agravó su situación al caer en desacuerdos con la ley local debido a conductas inapropiadas.
Jorge Cardona vivió primero en Houston, Texas, donde lo recibió un tío. Luego se mudó a Boston.
El exfutbolista fue detenido por autoridades migratorias y pasó ocho meses en prisión en Estados Unidos antes de ser deportado a Honduras, lugar al que regresó con la esperanza de retomar una vida normal.
‘Ñangui‘ Cardona siempre jugaba al fútbol en Estados Unidos, le siguió los pasos su sobrino Jimmy Cardona, quien milita en la U-15 del Olimpia en El Progreso, Yoro.
Jorge Cardona llegó al fútbol con mucho sacrificio. Combinaba el trabajo de albañil, entrenaba y jugaba con los progreseños.
Previo a su debut con la Selección de Honduras en febrero del 2015, lo raparon junto al otro debutante, Ángel Tejeda.
La humildad caracteriza al ‘Ñangui‘ Cardona, siempre atendió su puesto de baleadas en las cercanías del estadio Humberto Micheletti de El Progreso.
Al volver a su país, Jorge Cardona retomó un oficio que ejerció antes de su carrera futbolística: la albañilería.
En su vida personal, sufrió la separación de su esposa antes de emigrar hacia Estados Unidos, uno de los eventos que contribuyó al complicado camino que ha tenido que recorrer producto de sus malas decisiones.
En agosto del 2015, Jorge Cardona fue atacado a machetazos y fue ingresado de emergencia al Hospital Regional de El Progreso, Yoro.
Ñangui pudo recuperarse tras meses de calamidad y hoy sorprende ya que se ha convertido en nuevo refuerzo del Honduras de El Progreso que arrancó con los trabajos de pretemporada enfocados en la disputa del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.
Así le quedó la cicatriz a Ñangui Cardona en su brazo tras recibir un fuerte atentado.
Jorge Cardona está de regreso en el fútbol de Honduras.