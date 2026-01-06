Mel Zelaya al CNE: "Ahora pretenden consumar otro golpe electoral declarando electos a diputados a punta de dinero"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales afirmó que es falso que esté negociando para ser incluido como diputado del Congreso Nacional (CN) en lugar de un congresista electo en los comicios del 30 de noviembre. Diversos sectores apuntaron que, junto a Zelaya, Luis Redondo está queriendo ingresar y emular la jugada de Jorge Cálix al quitarle la diputación como propietario a Samuel García de Olancho.

Inclusive, en redes sociales se manejó que Scherly Arriaga -de Cortés- podría ceder su curul a 'Mel' Zelaya. Sin embargo, mediante su cuenta de X, el exjefe de Estado aseveró que no está negociando su ingreso al Poder Legislativo. "Estos golpistas del CNE, que ya asesinaron la democracia mediante el fraude electoral más grande de la historia 2025, el de los audios, ahora pretenden consumar otro golpe electoral declarando electos a diputados a punta de dinero y pactos obscuros, comprando cargos que solo el pueblo puede otorgar con su voto", inició diciendo. Este mensaje se da en relación con la inclusión de Jorge Cálix, quien fue precandidato presidencial en las internas y no resultó favorecido con el voto. Pesa a ello, entrará al CN nuevamente como propietario en lugar de Samuel García.

Zelaya opinó que esto “es una burla descarada, una ofensa directa a la dignidad del pueblo que llega a las urnas, y una violación frontal a la letra y espíritu de la ley fundamental: la Constitución de la República”. Sobre los rumores de una negociación para incluirlo, puntualizó: “Ante esta nueva maniobra del CNE, desmiento cualquier información que pretenda vincularme con la aceptación de un cargo que no me he ganado en las urnas”.