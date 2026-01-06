Samuel García renuncia y Jorge Cálix asumirá como diputado por Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, confirmó que el diputado electo Samuel García presentó su renuncia a la candidatura propietaria para cederla al abogado Jorge Cálix, quien será inscrito como diputado por el departamento de Olancho.
“Tengo entendido que ya don Samuel García presentó su renuncia; en este momento estaría siendo inscrito el abogado Jorge Cálix, en efecto de poder ya entrar en lo que es la planilla de los diputados electos por el departamento de Olancho”, afirmó Contreras en declaraciones al noticiero Hoy Mismo.
Con esta decisión, Jorge Cálix fungirá como diputado propietario en el Congreso Nacional, mientras que Samuel García ocupará la suplencia.
Contreras explicó que el movimiento forma parte de negociaciones internas dentro del Partido Liberal y de un reacomodo de fuerzas en el Legislativo de cara al proceso político.
Samuel García se ubicó en el quinto lugar entre los diputados más votados del departamento de Olancho, con 21,181 votos, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con los datos divulgados por el CNE el 30 de diciembre, el Partido Nacional obtuvo la mayoría de curules en el Congreso Nacional con 49 diputados. Le siguen el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación (Libre) con 35, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) con dos y la Democracia Cristiana con un diputado.