Samuel García renuncia y Jorge Cálix asumirá como diputado por Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, confirmó que el diputado electo Samuel García presentó su renuncia a la candidatura propietaria para cederla al abogado Jorge Cálix, quien será inscrito como diputado por el departamento de Olancho.

“Tengo entendido que ya don Samuel García presentó su renuncia; en este momento estaría siendo inscrito el abogado Jorge Cálix, en efecto de poder ya entrar en lo que es la planilla de los diputados electos por el departamento de Olancho”, afirmó Contreras en declaraciones al noticiero Hoy Mismo.

Con esta decisión, Jorge Cálix fungirá como diputado propietario en el Congreso Nacional, mientras que Samuel García ocupará la suplencia.