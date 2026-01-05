Contreras decidirá el 25 de enero si sigue al frente del CCEPL

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Partido Liberal y alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo que después del 25 de enero dará a conocer si continúa o no al frente de esa institución política.
Molesto, arrepentido y casi decepcionado por la falta de liderazgo político real en el Consejo Central Ejecutivo.
Contreras dice que los miembros no tienen influencia territorial significativa, lo que convierte a esta institución en un ente meramente administrativo y no legislativo.
“El Partido Liberal ha estado totalmente dividido desde que lo tomamos. Tenemos 9 votos en contra y 7 a favor y recientemente fue el señor Nasralla quien dijo que tomaba el control del Partido Liberal y que él iba a ser el líder, lo cual nosotros respetamos, pero quisiéramos que se valore lo que fue la elección interna cuando sacamos 390,000 votos, pero si él quiere quedarse con la presidencia, pues con gusto se la cedemos”, dijo Contreras.