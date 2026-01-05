Contreras decidirá el 25 de enero si sigue al frente del CCEPL

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Partido Liberal y alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo que después del 25 de enero dará a conocer si continúa o no al frente de esa institución política.

Molesto, arrepentido y casi decepcionado por la falta de liderazgo político real en el Consejo Central Ejecutivo.

Contreras dice que los miembros no tienen influencia territorial significativa, lo que convierte a esta institución en un ente meramente administrativo y no legislativo.