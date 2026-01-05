¿Quiénes son los seis diputados que suenan para ser el próximo presidente del Congreso Nacional de Honduras? Los cabildeos se encuentran en un punto fuerte y estos son los candidatos que suenan para ocupar la titularidad del Poder Legislativo.
El nuevo Congreso Nacional (CN) debe instalar su primera legislatura el 25 de enero del presente año y el Partido Nacional tendrá mayoría con 49 diputados, seguido del Partido Liberal con 41 y Libertad y Refundación (Libre) con 35. ¿Quién podría ser el presidente?
Al haber ganado las elecciones, el Partido Nacional apunta a tener la presidencia, aunque no cuenta con todos los votos necesarios para elegir al titular del Legislativo. Una de las opciones fuerte que se maneja dentro del partido de la estrella solitaria es Tomás Zambrano, congresista por Valle. Zambrano es el jefe de bancada y quien generalmente da la cara en el partido.
En la lista de candidatos también figura Carlos Ledesma de Choluteca, congresista que lleva ya varios períodos y que varias fuentes dentro del Partido Nacional han afirmado que es del gusto de Nasry Asfura para llevar la titularidad de este poder del Estado.
Otro nombre que suena en el Partido Nacional es Marco Midence de Atlántida, que fue ministro de Finanzas en el segundo mandato de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, las opciones más fuente por parte de los nacionalistas es Zambrano y Ledesma.
Sin embargo, el Partido Liberal está pujando por la titularidad del Legislativo y el mismo Salvador Nasralla ha dicho que van por la presidencia. Dentro de este partido se ha afirmado que la esposa de Nasralla, Iroshka Elvir, aspira al cargo y, de hecho, el diputado suplente de Libre, Manuel Rodríguez, aseguró que el excandidato presidencial del Partido Liberal y su esposa estarían negociando con el coordinador general de su partido, Manuel Zelaya Rosales, una alianza para que asuma la presidencia del CN.
Por el Partido Liberal, el diputado Marlon Lara también suena. De manera preliminar se conoció que ya estaría en acercamientos con distintas figuras políticas en busca de respaldo. Junto a Elvir y Lara hay otro candidato.
Se trata de Yuri Sabas de Choluteca que es bien visto por el liberalismo al ser un congresista que nunca ha salido de la institución y es considerado 100% liberal. En el caso de los liberales se ha mencionado que buscarían votos en Libre para llegar a la cifra que se necesita.
Para elegir al presidente del Congreso Nacional se necesitan 65 votos y el candidato debe ser propuesto en el pleno para después hacerse la votación. Partido Nacional ocupa 16 votos para llegar a esa cifra y los liberales necesitan 24.
El nuevo titular del CN sustituirá a Luis Redondo, quien fue impuesto a la fuerza en 2022 sin cumplir con lo establecido en la ley de 65 votos y anteponerse ante Jorge Cálix que sí tenía esa cantidad.