¿Quiénes son los seis diputados que suenan para ser el próximo presidente del Congreso?

Sin embargo, el Partido Liberal está pujando por la titularidad del Legislativo y el mismo Salvador Nasralla ha dicho que van por la presidencia. Dentro de este partido se ha afirmado que la esposa de Nasralla, Iroshka Elvir, aspira al cargo y, de hecho, el diputado suplente de Libre, Manuel Rodríguez, aseguró que el excandidato presidencial del Partido Liberal y su esposa estarían negociando con el coordinador general de su partido, Manuel Zelaya Rosales, una alianza para que asuma la presidencia del CN.