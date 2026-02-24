Alcaldía capitalina pacta ordenamiento para reactivar ventas en el Centro Histórico

Tegucigalpa, Honduras. -Tras 10 días de protestas en la capital, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó acuerdos conciliatorios con vendedores ambulantes del centro histórico, quienes exigían retomar sus actividades en el concurrido paseo Liquidámbar de la capital. Las manifestaciones surgieron luego del desalojo ejecutado el pasado 14 de febrero en ese sector; según los comerciantes, su principal demanda era la socialización de un plan de ordenamiento que regulara y reactivara la actividad comercial en la zona. En respuesta, la comuna convocó a una mesa de diálogo con representantes del sector. El proceso concluyó con un consenso que permitirá la reanudación de ventas bajo nuevas disposiciones orientadas al ordenamiento y control del espacio público.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que uno de los principales acuerdos es el cierre y actualización del censo a vendedores ambulantes del centro histórico para evitar el crecimiento desmedido de ventas.

"Se va a cerrar el censo para que no tengamos un crecimiento desmedido que luego se vuelva incontrolable", expresó. Datos de la AMDC indican que 225 vendedores afiliados a la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras (Anatreinh) se instalan diariamente en el paseo Liquidámbar, Parque Central y sus alrededores. Por su parte, Mario Velásquez, fiscal de la Anatreinh, explicó a EL HERALDO que, tras las medidas socializadas con las autoridades municipales, los horarios de comercio, así como las disposiciones de limpieza y orden, comenzarán a modificarse. "Sabemos que sin orden no podemos salir adelante. Nos corresponde trabajar bajo normas. No objetamos nada; seguiremos reuniéndonos periódicamente con los mandos intermedios delegados por el alcalde para firmar, por ambas partes, el acuerdo que regirá estas disposiciones", afirmó.

Las autoridades municipales detallaron que los comerciantes deberán cumplir requisitos específicos para continuar operando. Entre ellos, la portación obligatoria de un carné con código QR para evitar falsificaciones o el alquiler irregular de espacios asignados, así como el respeto a los puntos autorizados de venta, especialmente durante los fines de semana, a fin de no obstaculizar la movilidad peatonal ni el acceso a negocios formales. Además, la comuna anunció capacitaciones en temas de turismo y mantenimiento de la limpieza del centro histórico.

Horarios