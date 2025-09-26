  1. Inicio
Vendedores ambulantes piden instalarse en Paseo Liquidámbar en Semana Morazánica

Los comerciantes solicitan a la alcaldía autorización para vender en el Paseo Liquidámbar durante las vacaciones, aunque ya hay un buen número instalado

Los comerciantes solicitan permiso para operar en el emblemático Paseo Liquidámbar del Centro Histórico de Tegucigalpa.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las vacaciones por la Semana Morazánica están más cerca que nunca. Los emprendedores se preparan para ofrecerle los mejores productos a los turistas que visiten la capital.

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras (Anatreinh) también quiere aprovechar la gran afluencia de personas de la temporada.

“La solicitud de nosotros los vendedores ambulantes del Casco Histórico, que estamos organizados en Anatreinh, es que el señor alcalde, Jorge Aldana, nos pueda permitir laborar en la Semana Morazánica, en el Paseo Liquidambar”, pidió Sady Dominguez, tesorero de Anatreinh.

Dominguez lamentó que “las ventas han bajado bastante, entonces estos días son los únicos en los que nosotros podemos recuperarnos, porque sabemos que la gente va andar queriendo comprar para salir de viaje”.

Los vendedores solicitan el permiso a partir del lunes 29 de septiembre, día cuando empieza la Semana Morazánica cubra más fuerza. En total, 150 personas acuerpan la petición, ya que, de momento, tienen prohibido realizar ventas en el paseo.

Este sitio ha sido históricamente disputado por los comerciantes, en vista que en anteriores administraciones estuvo libre de los vendedores ambulantes para favorecer la movilidad urbana. Sin embargo, la gestión de Aldana ha sido flexible con esta actividad.

“Sabemos que el alcalde tiene un buen corazón y nos va a dar este permiso de poder laborar en la Semana Morazánica dentro del Paseo Liquidámbar, a partir de las 8:00 de la mañana, hasta las 6:00 p.m.”, agregó Dominguez.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) proyecta que más 30% de la población salga de la capital para vacacionar.

