¿Cuáles son los días libres para la empresa privada y pública en este Feriado Morazánico?

El gobierno oficializó los días de asueto por la Semana Morazánica 2025, que este año se celebrará del miércoles 1 al viernes 3 de octubre. Conoce cuáles son los días para el sector público y privado.
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que los empleados de la administración pública gozarán del descanso desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre.
La disposición no aplica a instituciones que no pueden suspender labores, como Sinager, Copeco, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, sistema 911, el Consejo Nacional Electoral, hospitales y centros de salud, entre otras entidades de atención.
Los días 29 y 30 de septiembre deberán tomarse a cuenta de vacaciones, ya que no forman parte del decreto legislativo. Adicionalmente, los empleados públicos en Tegucigalpa harán teletrabajo.
El Decreto No. 78-2015 establece que los feriados del 3, 12 y 21 de octubre se trasladan a la primera semana de ese mes bajo la denominación de "Semana Morazánica".
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó que en el sector privado el feriado comenzará el miércoles 1 de octubre a partir del mediodía y concluirá el sábado 4 al mediodía.
Mientras que las instituciones bancarias trabajarán hasta el 1 de octubre a mediodía y retomarán operaciones el sábado 4.
Durante la Semana Morazánica, miles de hondureños aprovechan los días de asueto para viajar dentro y fuera del país.
El feriado también representa un espacio para la convivencia familiar, ya que muchos ciudadanos deciden permanecer en sus hogares o visitar a sus seres queridos.
Aprovechando el tiempo libre para compartir actividades y descansar de la rutina laboral.
Asimismo, la Semana Morazánica es considerada una de las principales oportunidades para el turismo interno. Hoteles y restaurantes preparan promociones para recibir a los visitantes.