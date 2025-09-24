  1. Inicio
¿Cuáles son los días libres para la empresa privada y pública en este Feriado Morazánico?

El feriado se desarrollará del 1 al 3 de octubre; empleados públicos iniciarán el descanso desde este lunes 29 de septiembre y el sector privado el 1 de octubre al mediodía

  • 24 de septiembre de 2025 a las 12:19
El gobierno oficializó los días de asueto por la Semana Morazánica 2025, que este año se celebrará del miércoles 1 al viernes 3 de octubre. Conoce cuáles son los días para el sector público y privado.

 Foto: EL HERALDO
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que los empleados de la administración pública gozarán del descanso desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre.

 Foto: EL HERALDO
La disposición no aplica a instituciones que no pueden suspender labores, como Sinager, Copeco, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, sistema 911, el Consejo Nacional Electoral, hospitales y centros de salud, entre otras entidades de atención.
Los días 29 y 30 de septiembre deberán tomarse a cuenta de vacaciones, ya que no forman parte del decreto legislativo. Adicionalmente, los empleados públicos en Tegucigalpa harán teletrabajo.

Foto: EL HERALDO
El Decreto No. 78-2015 establece que los feriados del 3, 12 y 21 de octubre se trasladan a la primera semana de ese mes bajo la denominación de "Semana Morazánica".

 Foto: EL HERALDO
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó que en el sector privado el feriado comenzará el miércoles 1 de octubre a partir del mediodía y concluirá el sábado 4 al mediodía.

 Foto: EL HERALDO
Mientras que las instituciones bancarias trabajarán hasta el 1 de octubre a mediodía y retomarán operaciones el sábado 4.

 Foto: EL HERALDO
Durante la Semana Morazánica, miles de hondureños aprovechan los días de asueto para viajar dentro y fuera del país.

Foto: EL HERALDO
El feriado también representa un espacio para la convivencia familiar, ya que muchos ciudadanos deciden permanecer en sus hogares o visitar a sus seres queridos.

 Foto: EL HERALDO
Aprovechando el tiempo libre para compartir actividades y descansar de la rutina laboral.

 Foto: EL HERALDO
Asimismo, la Semana Morazánica es considerada una de las principales oportunidades para el turismo interno. Hoteles y restaurantes preparan promociones para recibir a los visitantes.

 Foto: EL HERALDO
