Carnaval de Tegucigalpa espera a miles de asistentes este 27 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prepara los escenarios y actividades para el Carnaval de Tegucigalpa, programado para este sábado 27 de septiembre, donde según proyectó esperan más de 700 mil asistentes.

El evento comenzará a la 1:00 de la tarde con un desfile de carrozas que incluirá más de 70 participantes. “Será un carnaval innovador y un verdadero lujo”, aseguró Javier Portillo, titular de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía.

El desfile contará con un bloque hípico, tres carrozas de la Alcaldía, una de la Policía Municipal, autos modificados, autos clásicos, bandas de guerra y más de 100 botargas animando a los asistentes.

Además, se presentarán más de 25 bandas escolares de colegios emblemáticos del Distrito Central. Este año, los estudiantes participarán con trajes carnavalescos, además de sus uniformes de gala, para dar mayor colorido al evento.

El carnaval también ofrecerá siete escenarios musicales con artistas nacionales e internacionales. “Por eso denominamos este evento como el carnaval más importante de Honduras”, destacó Portillo.