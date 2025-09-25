Carnaval de Tegucigalpa espera a miles de asistentes este 27 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prepara los escenarios y actividades para el Carnaval de Tegucigalpa, programado para este sábado 27 de septiembre, donde según proyectó esperan más de 700 mil asistentes.
El evento comenzará a la 1:00 de la tarde con un desfile de carrozas que incluirá más de 70 participantes. “Será un carnaval innovador y un verdadero lujo”, aseguró Javier Portillo, titular de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía.
El desfile contará con un bloque hípico, tres carrozas de la Alcaldía, una de la Policía Municipal, autos modificados, autos clásicos, bandas de guerra y más de 100 botargas animando a los asistentes.
Además, se presentarán más de 25 bandas escolares de colegios emblemáticos del Distrito Central. Este año, los estudiantes participarán con trajes carnavalescos, además de sus uniformes de gala, para dar mayor colorido al evento.
El carnaval también ofrecerá siete escenarios musicales con artistas nacionales e internacionales. “Por eso denominamos este evento como el carnaval más importante de Honduras”, destacó Portillo.
Entre los eventos especiales se encuentra un show de drones, que por primera vez se realizará en Honduras.
“La Alcaldía montará su propio escenario, lo que nunca había hecho. En este escenario se presentarán tres bandas internacionales, y aparte tendremos la participación de Espinoza Paz en otro espacio”, añadió.
Javier Portillo indicó que se esperan aproximadamente 700 mil personas, quizá más, para disfrutar del carnaval.
En cuanto a la derrama económica, Portillo dijo que no tiene la cifra, “pero lo que sí está claro es que prácticamente vamos a duplicar lo alcanzado en años anteriores”, concluyó.
Tráfico
El evento se realizará este 27 de septiembre en el bulevar Suyapa, teniendo como consecuencia cierres en diferentes puntos de la via pública lo que ha traído complicaciones con el tráfico.
Como parte de los preparativos para este carnaval, se realizaron cierres desde el pasado miércoles 24 de septiembre a lo largo del bulevar. El primer bloqueo comenzó a las 9:00 de la noche y se intensificará el sábado 27 desde las 4:00 de la madrugada hasta el domingo 28 a las 5:00 de la tarde.
El punto principal de cierre es desde el desvío al bulevar Centroamérica hasta el puente a desnivel Paz y Esperanza, cerca del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Las autoridades detallaron que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el flujo ordenado de los preparativos del evento.