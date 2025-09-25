  1. Inicio
UNAH confirma normalidad en labores el 25 y 26 de septiembre

La institución pidió a estudiantes y empleados tomar precauciones ante los cierres viales en el bulevar Suyapa y zonas aledañas por el carnaval del aniversario capitalino

  • 25 de septiembre de 2025 a las 09:57
Autoridades de la UNAH informaron que Ciudad Universitaria mantendrá actividades normales, pese a los cierres viales por el aniversario de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que las jornadas laborales y académicas se desarrollarán con normalidad este 25 y 26 de septiembre en Ciudad Universitaria, pese a los cierres viales anunciados en Tegucigalpa.

En un comunicado, la institución detalló que las entradas peatonales y vehiculares funcionarán sin restricciones en todos los portones. En el caso de accesos para vehículos, estarán habilitados: el Portón 3, contiguo a la Facultad de Odontología; el Portón 4, en Ciencias de la Salud; y el Portón 6, junto al Centro Acuático.

La máxima casa de estudios recomendó a estudiantes, docentes y personal administrativo programar con antelación su movilización hacia el campus, tomando en cuenta las condiciones actuales en la ciudad.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que el bulevar Suyapa permanecerá cerrado desde el desvío al bulevar Centroamérica hasta el puente desnivel Paz y Esperanza, en las cercanías de la gasolinera Uno.

Asimismo, se cerrarán accesos al túnel que conecta con el bulevar La Hacienda y al túnel que conduce desde Emisoras Unidas hacia la colonia Florencia.

También habrá bloqueos en bocacalles aledañas a Mavesa, Lama Motors, farmacia Kielsa, la Catedral Episcopal Santa María de los Ángeles, Pupusas Miraflores, sector Senros, Minister Business Hotel y la Torre Libertad. El cierre incluirá la gasolinera Puma y el parqueo del supermercado La Colonia en la zona.

Estas disposiciones obedecen a los preparativos por el 447 aniversario de Tegucigalpa, que será celebrado con un carnaval en el bulevar Suyapa.

