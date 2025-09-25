UNAH confirma normalidad en labores el 25 y 26 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que las jornadas laborales y académicas se desarrollarán con normalidad este 25 y 26 de septiembre en Ciudad Universitaria, pese a los cierres viales anunciados en Tegucigalpa.

En un comunicado, la institución detalló que las entradas peatonales y vehiculares funcionarán sin restricciones en todos los portones. En el caso de accesos para vehículos, estarán habilitados: el Portón 3, contiguo a la Facultad de Odontología; el Portón 4, en Ciencias de la Salud; y el Portón 6, junto al Centro Acuático.

La máxima casa de estudios recomendó a estudiantes, docentes y personal administrativo programar con antelación su movilización hacia el campus, tomando en cuenta las condiciones actuales en la ciudad.