Siete destinos turísticos cerca de la capital para visitar en la Semana Morazánica

Durante la Semana Morazánica, miles de hondureños se movilizan a diferentes puntos turísticos del país. En Francisco Morazán, varios destinos destacan por su belleza, riqueza cultural y cercanía con la capital.
Uno de ellos es Santa Lucía, un pintoresco lugar que combina gastronomía, parques y un clima fresco debido a su altura. Su entorno natural y ambiente tranquilo lo convierten en uno de los sitios más visitados de la zona.
A pocos kilómetros de la capital se encuentra Cantarranas, también conocido como "La Ciudad Selfie".
Sus calles se han transformado en un museo al aire libre gracias a los murales que cubren sus fachadas, ofreciendo un recorrido lleno de color e historia.
En Valle de Ángeles se ubica Las Golondrinas, un sitio que combina cultura y naturaleza.
Su recorrido por antiguas minas y áreas verdes ofrece una experiencia única para quienes buscan contacto con el entorno rural.
El mismo Valle de Ángeles es considerado uno de los municipios más emblemáticos de Francisco Morazán.
Con arquitectura tradicional, artesanías y espacios de convivencia, es un destino infaltable en cualquier itinerario turístico.
Otro punto de interés es Santa Ana, famosa por las torres eólicas en Cerro de Hula.
El lugar se ha convertido en escenario de fotografías, paseos familiares y degustación de comidas elaboradas con productos locales.
Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional La Tigra es una opción ideal.
Senderismo, canopy, camping y la observación de aves son algunas de las actividades que se pueden realizar en esta reserva, que además es un pulmón natural de la capital.
Finalmente, San Juancito destaca por su historia minera y su cercanía con La Tigra.
Este pequeño pueblo, ubicado en las faldas del parque, ofrece tranquilidad, paisajes rurales y un espacio perfecto para desconectarse del bullicio citadino.
Estos siete destinos de Francisco Morazán representan una oportunidad para el turismo interno, la convivencia familiar y el fortalecimiento de la economía local durante la Semana Morazánica.