Siete destinos turísticos cerca de la capital para visitar en la Semana Morazánica

De pueblos coloridos hasta reservas naturales, Francisco Morazán ofrece múltiples opciones para quienes viajan en el Feriado Morazánico

  • 24 de septiembre de 2025 a las 15:50
Durante la Semana Morazánica, miles de hondureños se movilizan a diferentes puntos turísticos del país. En Francisco Morazán, varios destinos destacan por su belleza, riqueza cultural y cercanía con la capital.

 Foto: redes sociales Santa Lucía
Uno de ellos es Santa Lucía, un pintoresco lugar que combina gastronomía, parques y un clima fresco debido a su altura. Su entorno natural y ambiente tranquilo lo convierten en uno de los sitios más visitados de la zona.

 Foto: redes sociales Santa Lucía
A pocos kilómetros de la capital se encuentra Cantarranas, también conocido como "La Ciudad Selfie".

 Foto: redes sociales Cantarranas
Sus calles se han transformado en un museo al aire libre gracias a los murales que cubren sus fachadas, ofreciendo un recorrido lleno de color e historia.

 Foto: redes sociales Cantarranas
En Valle de Ángeles se ubica Las Golondrinas, un sitio que combina cultura y naturaleza.

 Foto: Sharon Laínez| EL HERALDO
Su recorrido por antiguas minas y áreas verdes ofrece una experiencia única para quienes buscan contacto con el entorno rural.

 Foto: EL HERALDO
El mismo Valle de Ángeles es considerado uno de los municipios más emblemáticos de Francisco Morazán.

 Foto: sitio web Valle de Ángeles
Con arquitectura tradicional, artesanías y espacios de convivencia, es un destino infaltable en cualquier itinerario turístico.

 Foto: sitio web Valle de Ángeles
Otro punto de interés es Santa Ana, famosa por las torres eólicas en Cerro de Hula.

 Foto: EL HERALDO
El lugar se ha convertido en escenario de fotografías, paseos familiares y degustación de comidas elaboradas con productos locales.

 Foto: EL HERALDO
Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional La Tigra es una opción ideal.

Foto: EL HERALDO
Senderismo, canopy, camping y la observación de aves son algunas de las actividades que se pueden realizar en esta reserva, que además es un pulmón natural de la capital.

 Foto: EL HERALDO
Finalmente, San Juancito destaca por su historia minera y su cercanía con La Tigra.

Foto: cortesía Lempira Noticias
Este pequeño pueblo, ubicado en las faldas del parque, ofrece tranquilidad, paisajes rurales y un espacio perfecto para desconectarse del bullicio citadino.

 Foto: EL HERALDO
Estos siete destinos de Francisco Morazán representan una oportunidad para el turismo interno, la convivencia familiar y el fortalecimiento de la economía local durante la Semana Morazánica.

 Foto: EL HERALDO
