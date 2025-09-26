¿Honduras enfrentará lluvias o calor durante la Semana Morazánica?

En la Semana Morazánica miles de hondureños se preparan para viajar, participar en actividades turísticas o compartir en familia. Antes de hacer planes, es importante conocer cómo estarán las condiciones climáticas en el país durante estos días de descanso.
A continuación te contamos el pronóstico del tiempo que marcará la jornada festiva en Honduras.
Honduras enfrentará condiciones de inestabilidad climática durante la Semana Morazánica debido al paso de dos ondas tropicales, según pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
La primera onda ingresará el lunes 29 de septiembre y se extenderá hasta el martes, provocando lluvias en el occidente, sur y centro del país.
El viernes se espera la llegada de una segunda onda tropical, que volverá a generar precipitaciones en varias regiones.
Víctor Ortega, meteorólogo de Cenaos, señaló que las lluvias serán principalmente vespertinas y nocturnas.
También advirtió que los acumulados previstos podrían incrementar el riesgo de inundaciones, especialmente en zonas que recientemente sufrieron afectaciones, como Valle, El Paraíso, Copán, Intibucá, Cortés y Francisco Morazán.
Pese a ello, el especialista indicó que las condiciones secas de los últimos días han contribuido a que los suelos estén en mejores condiciones para soportar nuevas precipitaciones.
En contraste, en la región norte se proyectan condiciones más estables, con temperaturas que superarán los 30 grados y cielos parcialmente despejados, lo que favorecerá las actividades turísticas en esa zona.
Ortega recordó que el país continúa dentro de la temporada lluviosa, por lo que no se descartan lluvias en el corredor seco, la Ruta Lenca y los departamentos fronterizos con El Salvador.
Las autoridades llamaron a la población a tomar medidas de precaución, especialmente durante los desplazamientos masivos por la Semana Morazanica