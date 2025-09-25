Entregan primera etapa de alcantarillado en La Cañada con inversión de L 1.1 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Muchas aldeas del Distrito Central enfrentan graves consecuencias por no contar con un sistema de alcantarillado sanitario. Esta carencia obliga a los vecinos a vivir en condiciones insalubres, con alto riesgo de infecciones y enfermedades. La comunidad de La Cañada era uno de esos casos. Sus habitantes dependían de fosas sépticas que generaban contaminación y malos olores en toda la aldea.

En respuesta a esta situación, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) decidió ejecutar un sistema de alcantarillado para mejorar las condiciones de vida de los residentes. "Entregamos la primera etapa del proyecto de alcantarillado sanitario en la aldea La Cañada, llevandoles desarrollo, dignidad y esperanza a miles de familias capitalinas", aseguró Jorge Aldana, edil capitalino. El edil agregó: "La ciudad es más que calles y puentes, porque aquí está la gente y las comunidades a las que debemos mejorar sus condiciones de vida".

El proyecto beneficia directamente al Instituto de Educación Básica Gubernamental Nicolás Urquieta, donde antes 350 niños, docentes y personal administrativo utilizaban sanitarios con sistema de fosas sépticas. Además, impacta de manera positiva a 30 familias de la aldea. La obra tuvo una inversión de un millón 104 mil lempiras y forma parte de un programa integral de UMAPS que se ejecuta en diferentes sectores del Distrito Central.

La iniciativa también incluye la pavimentación de la aldea, sin embargo, aún no está finalizada. “Todavía faltan detalles para culminar, sobre todo en el tema de pavimento”, aseguró Aldana.