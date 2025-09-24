Cenaos pronostica lluvias y tormentas eléctricas en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Árboles caídos, viviendas inundadas, tragantes obstruidos y hasta muros colapsados ha reportado el Distrito Central en las últimas semanas debido a las fuertes lluvias que azotan la ciudad. De acuerdo con registros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), solo en la última semana se reportaron más de 170 incidencias en barrios, colonias y aldeas catalogados como zonas de alto riesgo. Aunque decenas de familias esperan el cese de las precipitaciones, los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) apuntan a lo contrario.

"Los cielos estarán parcialmente nublados desde el martes hasta el viernes. Hay probabilidad media de precipitaciones débiles, dispersas del martes al jueves y aisladas del miércoles al viernes", informó Cenaos. El ente agregó que para jueves y viernes se esperan tormentas eléctricas, con vientos del noroeste a una velocidad promedio de ocho kilómetros por hora. Francisco Morazán y el Distrito Central permanecen en alerta verde hasta el mediodía de mañana, aunque no se descarta que la medida se extienda durante el resto de la semana. Las autoridades municipales indicaron que mantienen vigilancia especial en la franja noroeste de la ciudad, por ser la zona "más susceptible a deslizamientos".