72 horas más en alerta verde en el Distrito Central por lluvias y suelos saturados

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) extendió este lunes la alerta verde por 72 horas más en el municipio, debido a la saturación de suelos y a las incidencias de lluvias registradas durante la última semana.

La medida entró en vigencia a partir de este lunes a las 12:00 del mediodía, tras las recomendaciones emitidas por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna capitalina.

“Los pronósticos de lluvia son menores que en días anteriores, pero los niveles acumulados tienen suelos muy saturados. La franja Noroeste de la ciudad seguirá siendo prioridad de atención y respuesta”, señaló la AMDC en un comunicado, al advertir que la zona norte es la más susceptible a deslizamientos.

Las autoridades informaron que los equipos de emergencia mantienen vigilancia permanente en las áreas más vulnerables, donde podrían registrarse desprendimientos de tierra, movimiento de laderas e inundaciones.