72 horas más en alerta verde en el Distrito Central por lluvias y suelos saturados

La municipalidad amplió por 72 horas la alerta verde en la capital, debido a la saturación de suelos. La medida entró en vigencia desde el mediodía de este lunes 22 de septiembre

  • 22 de septiembre de 2025 a las 13:36
La medida estará vigente desde este lunes al mediodía, responde a la saturación de suelos y riesgos de deslizamientos en la zona norte de la capital.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) extendió este lunes la alerta verde por 72 horas más en el municipio, debido a la saturación de suelos y a las incidencias de lluvias registradas durante la última semana.

La medida entró en vigencia a partir de este lunes a las 12:00 del mediodía, tras las recomendaciones emitidas por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna capitalina.

“Los pronósticos de lluvia son menores que en días anteriores, pero los niveles acumulados tienen suelos muy saturados. La franja Noroeste de la ciudad seguirá siendo prioridad de atención y respuesta”, señaló la AMDC en un comunicado, al advertir que la zona norte es la más susceptible a deslizamientos.

Las autoridades informaron que los equipos de emergencia mantienen vigilancia permanente en las áreas más vulnerables, donde podrían registrarse desprendimientos de tierra, movimiento de laderas e inundaciones.

Distrito Central en alerta verde por lluvias y saturación de suelos

Asimismo, recordaron a la población que es importante mantener la precaución, sobre todo en zonas de riesgo y reiteraron el llamado a reportar cualquier eventualidad a través de la línea 100.

Por su parte, Julio Quiñones, coordinador del Progama de Adaptación al Cambio Climático de la comuna capitalina, indicó que la última semana se han registrado más de 170 incidencias.

Mantienen alerta amarilla para 8 departamentos y verde para otros 3 por lluvias en Honduras

Entre ellos, inudación de calles, viviendas anegadas, tragantes colapsados y dificultad para circular en algunas zonas de la ciudad por el nivel de agua en las calles.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

