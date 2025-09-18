Elevan a alerta amarilla el Distrito Central tras registrarse 76 incidencias por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró este jueves alerta amarilla por 48 horas en Tegucigalpa y Comayagüela debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos, producto de la saturación de suelos a causa de las intensas lluvias. La medida fue adoptada a partir de las 12:00 del mediodía de este jueves, según lo informó la Alcaldía a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem). Esta alerta se generó debido a los pronósticos de lluvia que se mantienen vigentes para el municipio del Distrito Central.

Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna capitalina, la ciudad registra acumulados de lluvia que superan los 120 milímetros, cifra que coloca en condición crítica varios sectores de la capital al elevar los riesgos de deslizamientos y anegamientos. Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, informó que ayer miércoles se registraron 76 incidencias en la capital hondureña."Tenemos una demanda alta la que se requiere y por ende tenemos que reforzar este equipo con más maquinarias, más logística", detalló Quiñones.

Las autoridades informaron que la franja oeste de la ciudad continuará siendo prioridad de atención por su nivel de vulnerabilidad, pero también se suma la zona norte de Tegucigalpa. En las últimas horas se han incrementado los incidentes asociados a la saturación de suelos, especialmente por el desprendimiento de material, movimientos de laderas y acumulación de agua en distintos lugares.