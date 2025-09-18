  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Elevan a alerta amarilla el Distrito Central tras registrarse 76 incidencias por lluvias

La AMDC decretó alerta amarilla por 48 horas tras reportar lluvias que superan los 120 milímetros, elevando el peligro de deslizamientos en la capital

  • 18 de septiembre de 2025 a las 10:24
Elevan a alerta amarilla el Distrito Central tras registrarse 76 incidencias por lluvias

Diferentes sectores de la capital reportaron inundaciones, tras las fuertes en horas de la noche.

Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró este jueves alerta amarilla por 48 horas en Tegucigalpa y Comayagüela debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos, producto de la saturación de suelos a causa de las intensas lluvias.

La medida fue adoptada a partir de las 12:00 del mediodía de este jueves, según lo informó la Alcaldía a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem).

Esta alerta se generó debido a los pronósticos de lluvia que se mantienen vigentes para el municipio del Distrito Central.

Saturación de suelos, inundaciones y carros varados: alerta verde por 48 horas en el DC tras lluvias

Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna capitalina, la ciudad registra acumulados de lluvia que superan los 120 milímetros, cifra que coloca en condición crítica varios sectores de la capital al elevar los riesgos de deslizamientos y anegamientos.

Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, informó que ayer miércoles se registraron 76 incidencias en la capital hondureña."Tenemos una demanda alta la que se requiere y por ende tenemos que reforzar este equipo con más maquinarias, más logística", detalló Quiñones.

Las autoridades informaron que la franja oeste de la ciudad continuará siendo prioridad de atención por su nivel de vulnerabilidad, pero también se suma la zona norte de Tegucigalpa.

En las últimas horas se han incrementado los incidentes asociados a la saturación de suelos, especialmente por el desprendimiento de material, movimientos de laderas y acumulación de agua en distintos lugares.

Videos: desbordamiento e inundaciones reportan capitalinos tras fuertes lluvias

Las autoridades de la Alcaldía informaron que mantienen vigilancia permanente en las zonas de mayor riesgo y han intensificado los patrullajes en barrios y colonias históricamente afectados por lluvias torrenciales.

El Codem llamó a la población a estar alerta y acatar las medidas preventivas en caso de presentarse evacuaciones.La Municipalidad recordó que la línea de emergencias 100 está habilitada para recibir denuncias o reportes de la ciudadanía ante cualquier eventualidad que se registre en sus comunidades.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

