Fuertes lluvias causan inundaciones y daños en diversos sectores de la capital

Las lluvias se registraron luego de las 6:00 PM y hasta se suspendió el partido entre Olimpia y Potros de Olancho en el Nacional de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Fuertes lluvias se registraron la noche de este 17 de septiembre en el Distrito Central , generando inundaciones y daños en diversos puntos de la capital de Honduras .

Algunos de los puntos afectados fueron el barrio Morazán, Las Vegas del Country, El Lolo, Nery de Flores, Victor F. Ardón, Alameda, Las Tapias, entre otros.

En la aldea de Mateo, pobladores de la aldea El Empedrado reportaron el desbordamiento del río que cruza por la comunidad.

La alcaldía del Distrito Central informó que se estaban haciendo limpiezas, corte de árboles caídos y liberación de pasos.

El Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de personas atrapadas en un vehículo en la colonia Alameda, una zona donde generalmente se inunda cada vez que llueve.

Otra de las zonas más afectadas fue la colonia Las Minitas, descartando pérdidas humanas.

En tanto, en la colonia Quezada, a unos metros del cerro Juana Laínez, un árbol aplastó un vehículo tipo turismo y destruyó el cableado eléctrico.