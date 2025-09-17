  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Fuertes lluvias causan inundaciones y daños en diversos sectores de la capital

En la aldea de Mateo, pobladores de la aldea El Empedrado reportaron el desbordamiento del río

  • 17 de septiembre de 2025 a las 21:37
Fuertes lluvias causan inundaciones y daños en diversos sectores de la capital

Diversas calles del Distrito Central reportaron inundaciones tras las lluvias.

Foto: Cortesía 911

Tegucigalpa, Honduras.- Fuertes lluvias se registraron la noche de este 17 de septiembre en el Distrito Central, generando inundaciones y daños en diversos puntos de la capital de Honduras.

Las lluvias se registraron luego de las 6:00 PM y hasta se suspendió el partido entre Olimpia y Potros de Olancho en el Nacional de Tegucigalpa.

Rebasa Los Laureles: Expertos recomiendan trasvase a La Concepción

Algunos de los puntos afectados fueron el barrio Morazán, Las Vegas del Country, El Lolo, Nery de Flores, Victor F. Ardón, Alameda, Las Tapias, entre otros.

En la aldea de Mateo, pobladores de la aldea El Empedrado reportaron el desbordamiento del río que cruza por la comunidad.

La alcaldía del Distrito Central informó que se estaban haciendo limpiezas, corte de árboles caídos y liberación de pasos.

El Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de personas atrapadas en un vehículo en la colonia Alameda, una zona donde generalmente se inunda cada vez que llueve.

Otra de las zonas más afectadas fue la colonia Las Minitas, descartando pérdidas humanas.

En tanto, en la colonia Quezada, a unos metros del cerro Juana Laínez, un árbol aplastó un vehículo tipo turismo y destruyó el cableado eléctrico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias