Lluvias e inundaciones dejaron 25 viviendas afectadas en la capital, reportan bomberos

El teniente Carlos Alberto Bonilla declaró en Noticieros Hoy Mismo que las casas afectadas son la colonia Reparto por Bajo y la aldea de El Lolo, siendo esta una de las más perjudicadas.

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias de la noche del pasado miércoles -17 de septiembre- provocaron inundaciones en diferentes sectores de la capital, dejando incluso 25 viviendas destruidas, según reportó el Cuerpo de Bomberos.

A su vez, informó que se supervisan las colonias 28 de Marzo, el sector de Los Jucos en el barrio Morazán, los mercados, Comayagüela y el bulevar Kuwait.

Por otro lado, dio a conocer que lograron rescatar a cinco personas que se encontraban en medio de las anegaciones en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Detalló que en la colonia Alameda dos hermanos llamados Paola Michelle Castillo Cálix y Darwin Joseph Castillo Cálix se transportaban en una camioneta Honda CRV, quienes habían quedado varados por la imposibildad de continuar su camino.

Otro rescate ocurrió en la colonia La Rosa, siendo salvados la pareja conformada por Moisés Enrique Gómez y Yohana Lizeth Leví. Ambos se encontraban en su vivienda cercana a una quebrada. Al ver que el caudal había crecido, quisieron salir de la casa, pero les era imposible por su propia cuenta

Bonilla comentó que iniciaron los trabajos de habilitación de calles donde se ha reportado incidencias. En residencial Honduras, colonia Quezada y el kilómetro 7 hacia Valle de Ángeles se reportaron caídas de árboles.