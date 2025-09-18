  1. Inicio
Lluvias e inundaciones dejaron 25 viviendas afectadas en la capital, reportan bomberos

Las lluvias de la noche del pasado miércoles dejaron a varias viviendas afectadas en Tegucigalpa y, Comayagüela. tales como en El Lolo y otras zonas

  • 18 de septiembre de 2025 a las 07:37
Uno de los sectores más golpeados por las torrenciales lluvias en la noche del miércoles 17 de septiembre fue la aldea El Lolo.

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias de la noche del pasado miércoles -17 de septiembre- provocaron inundaciones en diferentes sectores de la capital, dejando incluso 25 viviendas destruidas, según reportó el Cuerpo de Bomberos.

El teniente Carlos Alberto Bonilla declaró en Noticieros Hoy Mismo que las casas afectadas son la colonia Reparto por Bajo y la aldea de El Lolo, siendo esta una de las más perjudicadas.

Fuertes lluvias causan inundaciones y daños en diversos sectores de la capital

A su vez, informó que se supervisan las colonias 28 de Marzo, el sector de Los Jucos en el barrio Morazán, los mercados, Comayagüela y el bulevar Kuwait.

Por otro lado, dio a conocer que lograron rescatar a cinco personas que se encontraban en medio de las anegaciones en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Detalló que en la colonia Alameda dos hermanos llamados Paola Michelle Castillo Cálix y Darwin Joseph Castillo Cálix se transportaban en una camioneta Honda CRV, quienes habían quedado varados por la imposibildad de continuar su camino.

Otro rescate ocurrió en la colonia La Rosa, siendo salvados la pareja conformada por Moisés Enrique Gómez y Yohana Lizeth Leví. Ambos se encontraban en su vivienda cercana a una quebrada. Al ver que el caudal había crecido, quisieron salir de la casa, pero les era imposible por su propia cuenta

Bonilla comentó que iniciaron los trabajos de habilitación de calles donde se ha reportado incidencias. En residencial Honduras, colonia Quezada y el kilómetro 7 hacia Valle de Ángeles se reportaron caídas de árboles.

Emiten alerta amarilla y verde para diferentes zonas de Honduras por 48 horas

Alerta verde por 48 horas

La Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC) notificó que se emitió una alerta verde por 48 horas en la capital debido a las precipitaciones que continuarán en estos dos días.

Las lluvias han causado la saturación de suelos, lo cual eleva el riesgo de que se registren deslizamientos, haciendo enfásis en el oeste de Distrito Central.

Bajo este panorama, las autoridades instan a los pobladores a tomar precaución, principalmente aquellos que viven en zonas vulnerables. La AMDC tiene habilitada la línea 100 para que las personas puedan reportar emergencias que lleguen a ocurrir.

