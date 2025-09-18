Emiten alerta amarilla y verde para diferentes zonas de Honduras por 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta amarilla para cinco departamentos del de Honduras y alerta verde para otros cinco por las próximas 48 horas. Los estados de alerta entraron en vigor a partir de la 1:00 a.m de este jueves 18 de septiembre debido al ingreso a la influencia de una vaguada en superficie del territorio nacional, la cual seguirá dejando lluvias y tormentas eléctricas. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones del occidente, centro, sur y suroccidente de Honduras.

En alerta amarilla figuran los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara e Intibucá. También se extiende hacia los municipios por donde cruza el Río Ulúa: en Cortés son los municipios de Pimienta, Villanueva Potrerillos y San Manuel; en Yoro los municipios de El Progreso, El Negrito y Santa Rita. En Atlántida, se encuentra en alerta amarilla El Ramal del Tigre en el municipio de Tela. Otras zonas que estarán bajo alerta amarilla son los sectores aledaños al Río Chamelecón: La Lima, San Pedro Sula y Choloma. La alerta amarilla no es exclusiva para la zona norte del país, pues la capital Distrito Central y el municipio de Alianza (Valle) también figuran en la lista. En Distrito Central se reportaron estragos en múltiples colonias y barrios, donde el tránsito vehicular era imposible por las pozas de agua que se formaban en las calles.