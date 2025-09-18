Emiten alerta amarilla y verde para diferentes zonas de Honduras por 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta amarilla para cinco departamentos del de Honduras y alerta verde para otros cinco por las próximas 48 horas.
Los estados de alerta entraron en vigor a partir de la 1:00 a.m de este jueves 18 de septiembre debido al ingreso a la influencia de una vaguada en superficie del territorio nacional, la cual seguirá dejando lluvias y tormentas eléctricas. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones del occidente, centro, sur y suroccidente de Honduras.
En alerta amarilla figuran los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara e Intibucá. También se extiende hacia los municipios por donde cruza el Río Ulúa: en Cortés son los municipios de Pimienta, Villanueva Potrerillos y San Manuel; en Yoro los municipios de El Progreso, El Negrito y Santa Rita. En Atlántida, se encuentra en alerta amarilla El Ramal del Tigre en el municipio de Tela.
Otras zonas que estarán bajo alerta amarilla son los sectores aledaños al Río Chamelecón: La Lima, San Pedro Sula y Choloma.
La alerta amarilla no es exclusiva para la zona norte del país, pues la capital Distrito Central y el municipio de Alianza (Valle) también figuran en la lista.
En Distrito Central se reportaron estragos en múltiples colonias y barrios, donde el tránsito vehicular era imposible por las pozas de agua que se formaban en las calles.
En estado de alerta verde por las próximas 48 horas se encuentran los departamentos de Choluteca, Comayagua, La Paz, el resto de municipios de Valle, así como el resto de Francisco Morazán.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que para la noche de este jueves se espera el ingreso de una onda tropical que generarán condiciones inestables, así como también causará lluvias para el viernes en diferentes regiones.
En ese sentido, se insta a la población a no cruzar ríos, vados ni quebradas cuyo caudal ha crecido por las lluvias. También las autoridades llaman a las personas que viven cerca de estos caudales y en lugares propensos a deslizamientos a que tomen precaución.
Asimismo, Copeco recomendó a la Dirección General de Marina Mercante a restringir la navegación para embarcaciones de pequeño y mediano calado debido al alto oleaje en el litoral del Caribe, el cual oscilará entre los seis y ocho pies de altura.