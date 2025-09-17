Vaguada generará lluvias con tormentas eléctricas este jueves en gran parte de Honduras

El informe meteorológico detalla que las precipitaciones serán de carácter disperso, pero con presencia de descargas eléctricas que podrían extenderse hasta horas de la noche.

Según el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en las regiones occidental, central y sur, donde se esperan condiciones más adversas en el transcurso del día.

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie mantiene su influencia este jueves 18 de septiembre sobre el territorio nacional, generando lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

En cuanto al comportamiento de los mares, el oleaje se mantiene entre uno y tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca las alturas de las olas oscilarán entre dos y cuatro pies.

En el distrito central, la temperatura máxima alcanzará los 29 C° y la mínima los 18 C°, mientras que para la región central se pronostican 28 C° de máxima y 18 C° de mínima.

La región insular registrará temperaturas más cálidas, con 31 C° como máxima y 24 C° como mínima, mientras que en la zona norte los valores rondarán los 30 C° y 24 C°.

Hacia el oriente del país, el termómetro marcará máximas de 30 C° y mínimas de 18 C°, en tanto que en el sur se esperan las temperaturas más elevadas, con 33 C° y mínimas de 24 C°.

Para la región occidental, el pronóstico establece una máxima de 28 C° y una mínima de 16 C°, las más bajas registradas para la jornada.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones atmosféricas y tomar precauciones debido a la actividad eléctrica y a los acumulados de agua que podrían generar afectaciones en algunas zonas vulnerables.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).