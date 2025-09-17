Médicos descentralizados amplían asambleas a más departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos en la modalidad descentralizada del occidente del país extendieron las asambleas informativas a más departamentos. Las acciones de protestas derivadas del impago de cuatro meses de salario por parte de la Secretaría de Salud (Sesal) se realizan desde hace ocho días en Copan, Lempira e Intibucá. No obstante, este miércoles las asambleas informativas se ampliaron a los departamentos de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara y Gracias a Dios.

Las medidas son con el fin de exigir el pago que se adeuda, la falta de reajuste salarial, la violación a la máxima legal de jornada laboral, así como establecer las acciones gremiales para el restablecimiento de los derechos, señaló el Colegio Médico de Honduras (CMH). Samuel Santos, presidente del CMH, indicó que uno de los puntos que se ha incumplido por parte de las autoridades de la Sesal es la contratación permanente de los médicos que laboran de forma tercerizada en las instituciones descentralizadas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "El problema es que cuando son violentados los derechos de estos médicos y se reclama a la Sesal nos dicen que ellos no son el patrono, pero cuando reclamamos a los gestores dicen lo mismo; estamos en ese limbo legal y no sabemos a quién pedirle justicia", explicó el galeno. Los médicos descentralizados son los que trabajan para cooperantes o gestores, pero son pagados por la Secretaría de Salud, mediante convenios. "Creemos que los colegas descentralizados deben recibir su sueldo base como se estableció en octubre del año pasado, deben recibir su salario al día, pero actualmente les deben cuatro meses, lo que genera una situación lamentable en los colegas, por lo tanto, el Colegio Médico los llama a asambleas informativas", apuntó.