Cortes de energía en Honduras para este jueves 18 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene programados cortes de energía masivos para este jueves 18 de septiembre para diferentes zonas de Honduras. La suspensión del fluido eléctrico afectará principalmente a barrios, colonias, aldeas, caseríos y otras localidades de los departamentos del occidente del país. Conozca el listado oficial de los lugares que no tendrán energía eléctrica a continuación.

Distrito Central (09:00 a.m a 03:00 p.m)

Colonia Superación, colonia Gracias a Dios, colonia Espíritu Santo, colonia Santa Cecilia, Plantel De Columbus, El Carrizal, colonia Cantarero López, colonia Lincoln, colonia Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, colonia Lomas del Norte, colonia Brisas del Norte, laguna de El Pedregal, zonas aledañas salida del Norte, colonia Smith, Jardines de El Carrizal, colonia San Juan Bosco, parte de colonia Nueva Providencia y Zonas Aledañas, colonia José Duarte # 2,3,4, colonia Divino Paraíso, colonia Ulloa, colonia Nueva Capital, colonia Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, colonia José Duarte #1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de La Laguna.

Salamá, Olancho (08:00 a.m a 03:00 p.m)

Parte del municipio de Salamá: aldea El Panal, aldea Talgua. También habrá cortes de energía en los municipios de El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile y zonas aledañas.

Marcovia, Choluteca (08:00 a.m a 02:00 p.m)

Aldea El Chapetón, aldea Ojochal, Monjaras, Cedeño, El Botadero, Aldea Ojochalito, aldea El Venado, Guapinol, Brisas del Mar, Los Puentes, barrio La Reserva, colonia Boca del Río Viejo, Los Delgaditos, Pueblo Nuevo, El Edén, Unifinca, Orolarba, laboratorio de granjas marinas, Larva Lee.

Catacamas, Olancho (08:00 a.m a 04:00 p.m)

Toda la ciudad de Catacamas, residencial Los Llanos 1, barrio La Trinidad, residencial Los Llanos 2, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, residencial Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de colonia Los Maestros, residencial Rosales, escuela El Sembrador, barrio El Llano, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo El municipio de Dulce Nombre de Culmí y zonas Aledañas.

Santa María del Real, Olancho (08:00 a.m a 04:00 p.m)

Santa María del Real, generación distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.

El Progreso y El Negrito, Yoro (09:00 a.m a 03:00 p.m)

Aldea Fuerzas Vivas, Colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1,2 y 3, San José del Negrito y zonas aledañas.

La Lima, Cortés (08:00 a.m a 04:00 p.m)

Colonia Pineda I y II, asilo de ancianos, Campo Pineda, colonia Villa Ester, colonia Usula, Luis Tibaud, colonia La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, colonia Oro Verde, Cazanave, aldea San José del Boquerón, Aldea Copén, Copen Campo, Cruz de Valencia.

San Pedro Sula, Quimistán, San Marcos, Petoa (09:00 a.m a 03:00 p.m)

Colonia Vida Nueva, colonia Santa Elena, colonia Villas Campestre, colonia Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, la laguna Quimistán, Qumistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan Del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2, generadora Los Laureles (Cuyagual).

Copán y Ocotepeque (08:00 a.m a 05:00 p.m)

Municipio de Santa Rosa de Copán: aldea El Derrumbo, Los Plancitos, barrio Loma Linda, colonia Santa Eduviges, barrio Santa Rosa, Residencial María Auxiliadora, barrio Santa Teresa, barrio Progreso, Colonia Flores Saavedra. Pizza Hut El Centro, Distribuidora Occidental, Came, Café Jireth, Despensa Familiar. Municipio de San Juan Opoa, Copán: casco urbano de San Juan Opoa y las aldeas: La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, Polígono Industrial Copaneco y sus caseríos Cercanos Municipio de Cucuyagua, Copán: casco urbano de Cucuyagua y las aldeas: El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros, San José de Las Palmas, Séptimo Batallón de Infantería y sus caseríos cercanos. Municipio de San Pedro, Copán: casco urbano de San Pedro y las aldeas: Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera, Boca del Monte y sus caseríos cercanos. Municipio de Corquín, Copán: casco urbano de Corquín y las aldeas: Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas, Potrerillos y sus caseríos cercanos. Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque: casco urbano de Belén Gualcho y sus aldeas. Municipio de La Unión, Copán: casco urbano de La Unión y las aldeas: Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, Minerales de Occidente (Minosa), oficinas de Geotérmica Platanares, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arrollos, El Sitio, Arrancabarbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanares, El Portillo, SanAndrés Minas, Nueva Azacualpa y sus caseríos cercanos.

Copán, Lempira y Ocotepeque (08:00 a.m a 05:00 p.m)