Avisos advierten prohibición de biblias y material impreso en viajes a Nicaragua

Managua, Nicaragua.- Avisos colocados en terminales de la empresa Tica Bus en Costa Rica advierten a los pasajeros que "Biblias, periódicos, revistas, libros de cualquier tipo, drones y cámaras" están prohibidos en los viajes con destino a Managua, de acuerdo con documentación de Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Además, el medio regional CentroAmérica360 informó que los letreros se encuentran en las terminales desde donde parten los autobuses hacia la capital nicaragüense e incluyen, además, la restricción de objetos punzantes y alimentos perecederos. A la lista también se han sumado los drones.

Un representante de Tica Bus en El Salvador confirmó a CSW la existencia de la política y señaló: “Nicaragua no permite el ingreso de Biblias, periódicos, revistas, libros de ningún tipo, drones y cámaras”.