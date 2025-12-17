Avisos advierten prohibición de biblias y material impreso en viajes a Nicaragua

Managua, Nicaragua.- Avisos colocados en terminales de la empresa Tica Bus en Costa Rica advierten a los pasajeros que "Biblias, periódicos, revistas, libros de cualquier tipo, drones y cámaras" están prohibidos en los viajes con destino a Managua, de acuerdo con documentación de Christian Solidarity Worldwide (CSW).
Además, el medio regional CentroAmérica360 informó que los letreros se encuentran en las terminales desde donde parten los autobuses hacia la capital nicaragüense e incluyen, además, la restricción de objetos punzantes y alimentos perecederos. A la lista también se han sumado los drones.
Un representante de Tica Bus en El Salvador confirmó a CSW la existencia de la política y señaló: “Nicaragua no permite el ingreso de Biblias, periódicos, revistas, libros de ningún tipo, drones y cámaras”.
La medida también fue corroborada por un representante de Tica Bus en Honduras, quien indicó que la política se encuentra vigente desde hace más de seis meses.
Estas restricciones se dan en un contexto de deterioro sostenido de los derechos a la libertad de religión o creencias y de expresión en Nicaragua. Organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias de líderes religiosos, así como la prohibición de eventos y procesiones públicas, salvo para grupos afines al gobierno.
Según la información de CSW, desde abril de 2018, el gobierno nicaragüense ha cerrado por la fuerza más de 5,000 organizaciones independientes de la sociedad civil, entre ellas más de 1,300 de carácter religioso.