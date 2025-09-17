Saturación de suelos, inundaciones y carros varados: alerta verde por 48 horas en el DC tras lluvias

Barrios, colonias y caseríos del Distrito Central se vieron gravemente afectados por las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles, donde autoridades reportaron inundaciones y desbordamientos en algunas zonas. Aquí las imágenes:
El Distrito Central amaneció bajo emergencia, luego de que durante toda la noche, cuadrillas municipales y de socorro estuvieran desplazándose a diferentes puntos para retirar escombros, cortar árboles caídos y habilitar pasos bloqueados por las intensas lluvias.
Entre los sectores más afectados se encuentran el barrio Morazán, Las Vegas del Country, El Lolo, Nery de Flores, Víctor F. Ardón, Alameda y Las Tapias, donde vecinos reportaron calles anegadas y viviendas con daños materiales.
Ante la magnitud del temporal, la Alcaldía del Distrito Central decidió ampliar por 48 horas más la alerta verde, medida que comenzó desde las 9:00 de la noche del miércoles 17 de septiembre.
En la colonia Quezada, cerca del cerro Juana Laínez, un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo tipo turismo y destruyó parte del cableado eléctrico, dejando sin energía a varios hogares de la zona.
Mientras que en la aldea de Mateo, pobladores alertaron sobre el desbordamiento del río que atraviesa la comunidad, lo que generó temor entre las familias y obligó a evacuar algunas viviendas cercanas que ya se estaban inundando.
El Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de varias personas atrapadas en un automóvil, donde el nivel del agua cubrió por completo las llantas, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes.
Equipos de socorro mantienen vigilancia en puntos considerados críticos, principalmente en zonas y comunidades donde suelen reportarse desprendimientos y crecimiento de los niveles de agua en los ríos.
Los acumulados de lluvia registrados por estaciones meteorológicas han dejado los suelos saturados, aumentando el riesgo de deslizamientos y desbordamientos en los próximos días.
Las autoridades han señalado que el sector oeste de la capital es uno de los más expuestos, pues ahí se concentran varias de las incidencias registradas en las últimas horas.