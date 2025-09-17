  1. Inicio
Saturación de suelos, inundaciones y carros varados: alerta verde por 48 horas en el DC tras lluvias

La capital reportó una noche catastrófica tras las intensas lluvias en diferentes sectores, donde vecinos denunciaron inundaciones; la AMDC declaró alerta verde ante la emergencia

  • 17 de septiembre de 2025 a las 22:10
1 de 10

Barrios, colonias y caseríos del Distrito Central se vieron gravemente afectados por las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles, donde autoridades reportaron inundaciones y desbordamientos en algunas zonas. Aquí las imágenes:

Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
2 de 10

El Distrito Central amaneció bajo emergencia, luego de que durante toda la noche, cuadrillas municipales y de socorro estuvieran desplazándose a diferentes puntos para retirar escombros, cortar árboles caídos y habilitar pasos bloqueados por las intensas lluvias.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
3 de 10

Entre los sectores más afectados se encuentran el barrio Morazán, Las Vegas del Country, El Lolo, Nery de Flores, Víctor F. Ardón, Alameda y Las Tapias, donde vecinos reportaron calles anegadas y viviendas con daños materiales.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
4 de 10

Ante la magnitud del temporal, la Alcaldía del Distrito Central decidió ampliar por 48 horas más la alerta verde, medida que comenzó desde las 9:00 de la noche del miércoles 17 de septiembre.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
5 de 10

En la colonia Quezada, cerca del cerro Juana Laínez, un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo tipo turismo y destruyó parte del cableado eléctrico, dejando sin energía a varios hogares de la zona.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
6 de 10

Mientras que en la aldea de Mateo, pobladores alertaron sobre el desbordamiento del río que atraviesa la comunidad, lo que generó temor entre las familias y obligó a evacuar algunas viviendas cercanas que ya se estaban inundando.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
7 de 10

El Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de varias personas atrapadas en un automóvil, donde el nivel del agua cubrió por completo las llantas, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
8 de 10

Equipos de socorro mantienen vigilancia en puntos considerados críticos, principalmente en zonas y comunidades donde suelen reportarse desprendimientos y crecimiento de los niveles de agua en los ríos.

 Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos
9 de 10

Los acumulados de lluvia registrados por estaciones meteorológicas han dejado los suelos saturados, aumentando el riesgo de deslizamientos y desbordamientos en los próximos días.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
10 de 10

Las autoridades han señalado que el sector oeste de la capital es uno de los más expuestos, pues ahí se concentran varias de las incidencias registradas en las últimas horas.

 Foto: Cortesía Alcaldía del Distrito Central
