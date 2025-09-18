Obra de mitigación en Los Jucos soporta primeras lluvias y evita inundaciones

Ayer la obra de mitigación en el sector de Los Jucos en el barrio Morazán de Tegucigalpa no solo fue inaugurado, sino que también fue puesto a prueba su capacidad. Más detalles de la obra a continuación.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central con apoyo financiero del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) concluyeron la obra de mitigación que evita que la quebrada La Orejona inunde al popular sector del barrio Morazán.
La inversión de este proyecto fue superior a los 65 millones de lempiras y comenzó a construirse en febrero de 2024
En la ceremonia de inauguración en horas de la tarde se desarrollaron actividades artísticas para alegrar el ambiente.
En menos de 12 horas, fuertes lluvias llegaron a la capital, causando estragos en diversos barrios y colonias. La quebrada La Orejona creció con las precipitaciones, pero el proyecto de Los Jucos evitó que las aguas se desbordaran y llegaran hasta las casas.
Por décadas, la zona de Los Jucos, donde habitan unas 10 mil personas, ha sido una de las más afectadas en la temporada de lluvias. Los vecinos de este sector pudieron descansar con tranquilidad sin el miedo a que sus viviendas se inunden.
La obra de mitigación consiste en tres cajas puentes y un canal por donde pasa el caudal de la quebrada La Orejona.
También contempla muros de contención, canalización de aguas pluviales y negras, rampas de acceso, disipadores hidraúlicos, enchapado para evitar filtraciones.
Además, en su parte superior se construyó una plaza recreativa para los habitantes de Los Jucos. A esta plaza se le nombró como "El Carmelo".
Cientos de capitalinos desde hace muchos años construyeron su vivienda a orilla de la quebrada, quedando expuestos al peligro de esta cuando su caudal crece.
“Con esta obra, las inundaciones en Los Jucos son cosa del pasado. Estamos devolviendo dignidad a las familias y garantizando su seguridad”, dijo Jorge Aldana, alcalde de Distrito Central.
Los vecinos de Los Jucos esperan que esta obra dure muchos años para así no volver a las épocas trágicas donde vivían con temor por las inundaciones.