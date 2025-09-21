Continúan los pronósticos de lluvias para el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Septiembre, el mes de la patria, ha estado marcado por las fuertes lluvias registradas en todo el país, especialmente en el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán. Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en la última semana se registró un acumulado de lluvias que superó los 120 milímetros. Esto afectó a más de 126 personas que sufrieron pérdidas o daños materiales. Algunas casas se llenaron de lodo y agua, mientras que otras solo pudieron observar cómo las corrientes arrastraban sus pertenencias.

El impacto de las precipitaciones fue tal que 26 familias tuvieron que buscar albergue en centros comunales, iglesias o casas de familiares, debido al riesgo que corrían en sus propias viviendas. Las lluvias parecen querer acompañar a septiembre hasta su cierre. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ​​​​​​​ (Cenaos), las precipitaciones continuarán azotando la zona centro este lunes 22 de septiembre. Se espera que esté "generalmente nublado durante el período, con probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos, de mayor intensidad en sectores de montaña, acompañados de tormentas eléctricas aisladas", pronosticó Cenaos.

El Distrito Central fue declarado en alerta verde y amarilla durante toda la última semana, debido al crecimiento de los diferentes afluentes de la ciudad y al saturamiento de los suelos. De momento, la mayor alerta se mantiene para la franja noroeste del municipio, así como para la zona norte, considerada la más susceptible a deslizamientos, según informaron las autoridades municipales. Las recomendaciones a la población son tomar todas las medidas de seguridad, especialmente al conducir, ya que la lluvia aumenta el riesgo de accidentes de tránsito y todo tipo de incidencias.