Tres días de lluvias en Tegucigalpa y zona central, pronostica Cenaos

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó que Tegucigalpa y la zona central del país experimentarán lluvias durante tres días consecutivos: este jueves, viernes y sábado. El pronosticador de turno, Jairo García, explicó que el fenómeno será más notorio en el occidente, el sur y la zona central del país, regiones que resultarán con las mayores precipitaciones. “En Tegucigalpa y la zona central vamos a tener la convergencia de viento del mar Caribe y del océano Pacífico, lo que generará lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde”, detalló García.

El experto agregó que el día más lluvioso será este jueves 21 de agosto, cuando se esperan acumulados cercanos a los 20 milímetros. Para el viernes, las condiciones de lluvia se reducirán. Habrá chubascos aislados que podrían alcanzar hasta cinco milímetros. "En la parte central y en el departamento de Francisco Morazán, las lluvias siempre van a ser moderadas, pero el viernes ya tendremos menos actividad", señaló el experto de Cenaos. Según el pronosticador, para el sábado 23 de agosto las probabilidades de precipitaciones se reducen más, predominando un ambiente seco en la mayor parte del territorio. En caso de registrarse lluvias, estas serían débiles y no superarían los dos milímetros.