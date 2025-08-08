Cenaos pronostica clima estable y seco este fin de semana en el Distrito Central

  1. Inicio
  • 08 de agosto de 2025 a las 15:46
Clima estable y seco con mínimas probabilidades de lluvia se espera este fin de semana en el Distrito Central, de acuerdo con el Cenaos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central tendrá un clima estable y mayormente seco este fin de semana, con poca nubosidad y mínimas probabilidades de lluvia, según el pronósticó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Vamos a tener un tiempo bastante estable, condiciones mayormente secas, con temperaturas agradables al amanecer y poca nubosidad”, informó Mario Centeno, pronosticador de turno.

El experto mencionó que en el Distrito Central se amanecerá con una temperatura entre 17 y 18 grados centígrados y la temperatura máxima podría llegar a los 31 grados centígrados.

Las probabilidades de lluvia para el municipio son muy bajas, lo que significa que se tendrán condiciones secas este fin de semana hasta el día lunes.

“En todo el departamento de Francisco Morazán vamos a tener condiciones muy similares, hay vientos débiles, por lo que la entrada de humedad en el departamento es baja”, amplió el entrevistado.

No obstante, en los sectores montañosos del norte y la parte oriental del país habrá leves lluvias. “Habrá precipitaciones leves y aisladas sobre los departamentos del sur y la parte suroccidental de Honduras, donde podrían presentarse acumulados de cinco a ocho milímetros, especialmente en sectores de montaña”, describió Centeno.

El entrevistado mencionó que “vamos a tener un fin de semana idóneo para las personas que hacen turismo interno, que les gusta pasear, ya que hay pocas probabilidades de lluvias”.

Por otra parte, recomendó que hay que prepararse porque “habrá bastante radiación solar, así que a usar camisa manga larga, sombrero y, si hacen actividades al aire libre, deben usar algún tipo de bloqueador”, recomendó Centeno.

El pronosticador de Cenaos amplió que se está a la espera de que se termine la canícula. “Ya esta semana debería tener menor incidencia la canícula y la próxima semana estaríamos esperando que las lluvias se vayan regularizando”, indicó.

Hasta el momento, los pronosticadores no han detectado algún fenómeno. “No tenemos informaciones de vaguadas, ni de ondas tropicales llegando al país”, dijo Mario Centeno, pronosticador de turno.

No obstante, adelantó que se está monitoreando una onda tropical que posiblemente llegue entre ocho y nueve días al Honduras.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

