Cenaos pronostica clima estable y seco este fin de semana en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central tendrá un clima estable y mayormente seco este fin de semana, con poca nubosidad y mínimas probabilidades de lluvia, según el pronósticó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Vamos a tener un tiempo bastante estable, condiciones mayormente secas, con temperaturas agradables al amanecer y poca nubosidad”, informó Mario Centeno, pronosticador de turno.

El experto mencionó que en el Distrito Central se amanecerá con una temperatura entre 17 y 18 grados centígrados y la temperatura máxima podría llegar a los 31 grados centígrados.

Las probabilidades de lluvia para el municipio son muy bajas, lo que significa que se tendrán condiciones secas este fin de semana hasta el día lunes.

“En todo el departamento de Francisco Morazán vamos a tener condiciones muy similares, hay vientos débiles, por lo que la entrada de humedad en el departamento es baja”, amplió el entrevistado.