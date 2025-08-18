  1. Inicio
Vaguada dejará lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país este martes

La vaguada en superficie dejará lluvias con tormentas aisladas en sur, occidente, centro y oriente, mientras el resto tendrá clima seco, según Cenaos

  • 18 de agosto de 2025 a las 17:32
Se pronostican lluvias en varias zonas del país para este martes 19 de agosto.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie afectará este martes 19 de agosto al territorio hondureño, generando lluvias y tormentas en varias zonas del país.

Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, informó que “la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y dispersos, acompañado de tormentas eléctricas aisladas en las regiones sur, sur-occidente, centro y oriente”.

El especialista explicó que, pese a estas condiciones, en las demás regiones predominará un ambiente mayormente seco.

En cuanto al comportamiento marítimo, Fonseca detalló que “los oleajes serán de 1 a 3 pies, tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca”.

Respecto a las temperaturas, el pronóstico señala que el distrito central alcanzará una máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°.

En la región central se prevé una máxima de 30 C° y mínima de 21 C°, mientras que la región insular registrará temperaturas más altas con una máxima de 31 C° y mínima de 28 C°.

Para el norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 30 C° de máxima y 24 C° de mínima, en tanto que la región oriental marcará 31 C° de máxima y 20 C° de mínima.

En la zona sur se pronostican los valores más elevados, con una máxima de 34 C° y mínima de 24 C°, según el reporte oficial.

Finalmente, en la región occidental se esperan temperaturas más frescas con una máxima de 28 C° y mínima de 14 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

