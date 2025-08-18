Vaguada dejará lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país este martes

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie afectará este martes 19 de agosto al territorio hondureño, generando lluvias y tormentas en varias zonas del país. Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, informó que “la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y dispersos, acompañado de tormentas eléctricas aisladas en las regiones sur, sur-occidente, centro y oriente”. El especialista explicó que, pese a estas condiciones, en las demás regiones predominará un ambiente mayormente seco.

En cuanto al comportamiento marítimo, Fonseca detalló que "los oleajes serán de 1 a 3 pies, tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca". Respecto a las temperaturas, el pronóstico señala que el distrito central alcanzará una máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. En la región central se prevé una máxima de 30 C° y mínima de 21 C°, mientras que la región insular registrará temperaturas más altas con una máxima de 31 C° y mínima de 28 C°. Para el norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 30 C° de máxima y 24 C° de mínima, en tanto que la región oriental marcará 31 C° de máxima y 20 C° de mínima.