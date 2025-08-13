Clima seco y caluroso se pronostica para la caminata por la paz de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- Un clima seco y caluroso para la mayor parte del territorio hondureño se pronostica para el sábado 16 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la caminata por la paz convocada por las iglesias Católica y Evangélica. La excepción es para los departamentos de las zona sur, suroccidente y occidente donde se espera lluvias débiles, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) Mario Centeno, experto de Cenaos, informó que el 16 de agosto las temperaturas alcanzarán los 36 grados centígrados en la mayor parte del país. En zonas montañosas de Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque se prevé una mañana ligeramente nublada y lluvias débiles por la tarde o noche, con máximas de 31 °C.

El martes y miércoles previos al evento se registrarán las mayores probabilidades de lluvia —de débiles a moderadas— debido a una onda tropical que atravesará el país. A partir del jueves se espera el retorno de condiciones secas hasta el día de la caminata. Las precipitaciones en los dos días podrían generar "actividad eléctrica a su paso", advirtió Centeno, quien señaló que ya se registran tormentas en Gracias a Dios, Colón, Olancho y sectores de El Paraíso.

Marcha de las iglesias