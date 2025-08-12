Caminata por la paz de iglesias Católica y Evangélica ocupará carriles del bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Tránsito aún no han confirmado si se cerrarán los carriles del bulevar Suyapa durante la caminata de oración que realizarán las iglesias Católica y Evangélica, el sábado 16 de agosto en la capital.
El portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), César Aguilar, afirmó desconocer si habrá restricciones viales en la zona.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que la Policía Nacional brindará seguridad y acompañamiento durante el evento.
La Confraternidad Evangélica de Honduras informó que la marcha comenzará en la Plaza de las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y concluirá en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.
La actividad está programada para iniciar a las 2:00 p. m., con la participación de iglesias, feligreses y hondureños que alzarán su voz en favor de la democracia de forma pacífica.
Según los organizadores, se espera la asistencia de al menos dos millones de personas, incluyendo participantes de diferentes regiones del país y del extranjero.
Conforme pasan los días, más hondureños de diferentes partes del país y fuera de Honduras anuncian que se sumarán a la caminata en pro de la paza nacional.
Marcha de las iglesias
En un hecho histórico, las iglesias católica y evengélica convocaron a todos los hondureños para sumarse a la caminata pacífica este sábado 16 de agosto.
Asimismo, han confirmado que la caminata se desarrollará de forma simultánea en más de 50 ciudades de los 18 departamentos del país.
El pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, confirmó a EL HERALDO que también se unirán muchos hondureños en Estados Unidos, especialmente en Dallas, Texas, donde ya se coordina una caminata similar.
Irías agregó que en el transcurso de la semana informará las ciudades del país norteamericano que se sumarán a la misión de promover la paz en Honduras, en un momento de convulsión política y social.
Los organizadores han pedido a la población portar solo banderas de Honduras y pancartas con versículos bíblicos y abstenerse de incuir mensajes ni distintivos de partidos políticos.