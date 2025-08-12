Caminata por la paz de iglesias Católica y Evangélica ocupará carriles del bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Tránsito aún no han confirmado si se cerrarán los carriles del bulevar Suyapa durante la caminata de oración que realizarán las iglesias Católica y Evangélica, el sábado 16 de agosto en la capital.

El portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), César Aguilar, afirmó desconocer si habrá restricciones viales en la zona.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que la Policía Nacional brindará seguridad y acompañamiento durante el evento.

La Confraternidad Evangélica de Honduras informó que la marcha comenzará en la Plaza de las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y concluirá en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.