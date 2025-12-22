¿Qué dijo Miss Jamaica tras su caída en Miss Universo? La candidata rompe el silencio

Desde su país y lejos del foco inmediato del escenario, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, decidió pronunciarse por primera vez tras el episodio que interrumpió su participación en Miss Universo 2025.
La reina de belleza permaneció varias semanas sin declaraciones públicas luego de sufrir una caída durante la ronda preliminar del certamen internacional celebrado en Bangkok, Tailandia.
El hecho ocurrió en un contexto de alta visibilidad y obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario, donde recibió atención especializada.
Henry fue atendida en el Paolo Rangsit Hospital de Bangkok y permaneció bajo cuidado neurológico tras el incidente. Posteriormente regresó a Jamaica para continuar su recuperación, acompañada por un equipo médico que supervisó su traslado desde Tailandia.
El primer pronunciamiento llegó a través de su cuenta de Instagram. En el mensaje, la joven agradeció el respaldo recibido por parte de su familia, amigos, la organización nacional Miss Universe Jamaica, el Jamaica Tourist Board y sus compatriotas.
Señaló que las muestras de apoyo y las oraciones estuvieron presentes “en los momentos visibles e invisibles”.
“En un tiempo que llama a la quietud y la sanación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar que me rodea,” escribió. “Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la refinan,” añadió.
Sobre su estado de salud, Henry confirmó que el proceso de recuperación continúa y que su enfoque permanece claro.
"Mientras continúo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio", finalizó.
La actual Miss Universo, Fátima Bosch Fernández, respondió a la publicación de la jamaiquina.
"Te amo reina, eres tan fuerte que te admiro tanto", escribió la mexicana.
El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en el IMPACT Challenger Hall de Bangkok, durante el desfile en vestido de gala de la ronda preliminar. Videos grabados por asistentes muestran a Henry, de 28 años, caminando con tacones altos cuando tropieza en el borde de la pasarela y cae desde el escenario. Miembros del staff acudieron de inmediato para auxiliarla y fue trasladada de urgencia al hospital.
La organización de Miss Universo y la familia de la concursante informaron posteriormente que la caída se produjo al atravesar una abertura en la estructura del escenario.
Los exámenes médicos confirmaron una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, fracturas, laceraciones faciales y otras lesiones, lo que obligó a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos bajo vigilancia neurológica constante.