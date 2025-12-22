¿Qué dijo Miss Jamaica tras su caída en Miss Universo? La candidata rompe el silencio

El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en el IMPACT Challenger Hall de Bangkok, durante el desfile en vestido de gala de la ronda preliminar. Videos grabados por asistentes muestran a Henry, de 28 años, caminando con tacones altos cuando tropieza en el borde de la pasarela y cae desde el escenario. Miembros del staff acudieron de inmediato para auxiliarla y fue trasladada de urgencia al hospital.