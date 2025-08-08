Caminata de las iglesias en Tegucigalpa: Hora y dónde iniciará

Tegucigalpa, Honduras.- Faltan ocho días para que se desarrolle la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica en pro de la democracia y la paz, y Tegucigalpa también será escenario de este evento. El sábado 16 de agosto, en más de 50 ciudades a nivel nacional, miles de ciudadanos participarán en la caminata convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica de Honduras.

En el caso de la capital, la actividad iniciará a las 2:00 p.m., teniendo como punto de inicio la plaza Las Banderas, ubicada en el bulevar Suyapa a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), teniendo por destino llegar hasta el estadio Chelato Uclés. Las iglesias extendieron su invitación desde el pasado 18 de julio ante la convulsión que prevalecía en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras varias semanas sin lograr acuerdos, causando incertidumbre en el proceso electoral. Además de Distrito Central, la caminata también se realizará en La Ceiba, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Siguatepeque, Comayagua, Olancho, entre otras.

De acuerdo a Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, se vaticina que se movilicen entre dos a tres millones de personas en 50 ciudades del país. “Esta lucha no es de nadie en particular, es de todos los hondureños. Vamos a clamar por la paz, la unidad y la democracia de nuestra nación”, destacó Irías.