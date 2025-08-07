Más ciudades se suman a caminata en Honduras por la paz y la democracia

Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras , informó que el encuentro reunió a representantes de las siete regiones que conforman la organización, desde el Litoral Atlántico, la Zona Norte, Santa Rosa de Copán, Intibucá, Comayagua, Olancho y la zona Sur.

Este jueves 7 de agosto, los máximos líderes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica sostuvieron una reunión de alto nivel para afinar los últimos detalles del evento, que busca clamar por la paz, la unidad y el fortalecimiento de la democracia en el país.

Tegucigalpa, Honduras.- La caminata nacional convocada por las iglesias avanza con paso firme y un espíritu de unidad sin precedentes, con más ciudades del país sumándose al evento programado para el próximo 16 de agosto.

Por parte de la Iglesia Católica, participó el Monseñor José Vicente Nácher Tatay, Arzobispo de Tegucigalpa y otros jerarcas, consolidando un frente común para la convocatoria.

“En este momento tenemos alrededor de 50 ciudades bien confirmadas, pero creemos que se pueden sumar más lugares durante estos días”, señaló Irías.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aunque el objetivo es fortalecer la caminata en las principales urbes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, el llamado es abierto para que otras localidades se unan a la jornada.

Irías destacó que, a pesar de que algunos líderes han manifestado que no participarán, la Iglesia Evangélica mantiene un 95% de unidad en torno a la caminata.

“Estamos unidos para caminar juntos, de la mano con la Iglesia Católica, porque no vamos a hacer nada si no es en unidad”, subrayó.

El pastor relató que el respaldo popular se siente en cada encuentro. “Donde uno va, la gente lo detiene para decirle ‘vamos a la caminata’. Incluso un papá se me acercó con su hija para felicitarme, diciendo que este 16 de agosto caminarán con toda su familia”, contó, visiblemente emocionado.

Para Irías, el fervor ciudadano no solo es un signo de esperanza, sino también una oportunidad para mostrar que el clamor por un mejor país trasciende credos y posiciones políticas.

“Este 16 de agosto no vamos a aclamar a ninguna persona, vamos a aclamar a Dios”, enfatizó.

El llamado se extiende más allá de las iglesias, también están invitados los gremios de los maestros, médicos, enfermeras, abogados, transportistas y todos los sectores están invitados a sumarse.

“Esta lucha no es de nadie en particular, es de todos los hondureños. Vamos a clamar por la paz, la unidad y la democracia de nuestra nación”, afirmó.

El presidente de la Confraternidad recalcó que la actividad no busca confrontar a ningún partido político ni gobierno, sino pedir a Dios que traiga unidad, paz y un respiro a Honduras.

La caminata del 16 de agosto se realizará de forma simultánea en los 18 departamentos de Honduras, con actividades en más de 50 ciudades y pueblos.

La organización estima una participación de entre 2 y 3 millones de personas a nivel nacional. Se permitirá únicamente portar la bandera de Honduras y versículos bíblicos, evitando cualquier distintivo político y mensajes ofensivos.

En Tegucigalpa, la ruta partirá de la UNAH hacia el Estadio Nacional por el bulevar Suyapa; en San Pedro Sula, irá desde el Monumento a la Madre hasta el Parque Central.

En todas las ciudades, la caminata iniciará a las 2:00 de la tarde y finalizará con intervenciones de representantes de la Iglesia Católica y de la Confraternidad Evangélica.