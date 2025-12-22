Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf

La FIFA actualizó en las últimas horas el ranking de selecciones a nivel mundial, esto a pocos días del final del año 2025. Así le fue a Honduras.
La selección de España sorprende y se mantiene como la mejor escuadra del mundo con 1877.18 en la primer posición.
La selección de Argentina, actual campeona del mundo, cierra el año en la segunda posición con 1873.33 puntos.
Top 10 mejores selecciones del mundo: 1. España – 1,877.18 puntos, 2. Argentina – 1,873.33 puntos, 3. Francia – 1,870 puntos, 4. Inglaterra – 1,834.12 puntos, 5. Brasil – 1,760.46 puntos, 6. Portugal – 1,760.38 puntos, 7. Países Bajos – 1,756.27 puntos, 8. Bélgica – 1,730.71 puntos, 9. Alemania – 1,724.15 puntos y 10. Croacia – 1,716.88 puntos.
En cuanto a la Selección de Honduras, vivió un cierre de año decepcionante al quedar fuera del Mundial United 2026 y sufrir un duro golpe en el ranking FIFA.
En la última actualización del organismo rector del fútbol mundial, el combinado nacional descendió una posición.
La Bicolor, actualmente sin técnico y en proceso de buscar el relevo de Reinaldo Rueda, se ubica en el puesto 65.
Anteriormente, Honduras ocupaba la casilla 64 con 1,396.23 puntos. El equipo perdió 16.69 unidades tras sus partidos en la fase final del clasificatorio mundialista.
En esa instancia cayó ante Nicaragua y empató frente a Costa Rica, ambos compromisos como visitante.
Con la nueva actualización, la selección suma 1,379.54 puntos en el ranking mundial.
A nivel de Centroamérica, Honduras es la tercera mejor ubicada, solo por detrás de Panamá y Costa Rica.
En el escalafón de Concacaf, la escuadra catracha ocupa el sexto lugar.
Orden de selecciones de Concacaf en el Ranking FIFA: 1. Estados Unidos – posición FIFA ~14, 2. México – posición FIFA ~15, 3. Canadá – posición FIFA ~27, 4. Panamá – posición FIFA ~30, 5. Costa Rica – posición FIFA ~49, 6. Honduras – posición FIFA ~64, 7. Jamaica – posición FIFA ~70, 8. Curazao – posición FIFA ~82, 9. Haití – posición FIFA ~84 y 10. Guatemala – posición FIFA ~94.
Estados Unidos, México, Canadá, Panamá y Costa Rica son los que comandan en la región de Concacaf.
A pesar de no lograr la clasificación a la Copa América ni Mundial 2026 , el equipo nacional mostró un avance a comparación del año pasado: cerró 2024 en el puesto 78 y este año lo hizo en el 64.
Honduras retomará actividades en marzo con amistosos por confirmar, mientras que su próximo compromiso oficial será en septiembre de 2026, en la Nations League.