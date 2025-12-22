  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf

A nivel de Centroamérica, Honduras es la tercera mejor ubicada, solo por detrás de Panamá y Costa Rica

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 12:05
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
1 de 16

La FIFA actualizó en las últimas horas el ranking de selecciones a nivel mundial, esto a pocos días del final del año 2025. Así le fue a Honduras.

 Fotos: Cortesía.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
2 de 16

La selección de España sorprende y se mantiene como la mejor escuadra del mundo con 1877.18 en la primer posición.

Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
3 de 16

La selección de Argentina, actual campeona del mundo, cierra el año en la segunda posición con 1873.33 puntos.

Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
4 de 16

Top 10 mejores selecciones del mundo: 1. España – 1,877.18 puntos, 2. Argentina – 1,873.33 puntos, 3. Francia – 1,870 puntos, 4. Inglaterra – 1,834.12 puntos, 5. Brasil – 1,760.46 puntos, 6. Portugal – 1,760.38 puntos, 7. Países Bajos – 1,756.27 puntos, 8. Bélgica – 1,730.71 puntos, 9. Alemania – 1,724.15 puntos y 10. Croacia – 1,716.88 puntos.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
5 de 16

En cuanto a la Selección de Honduras, vivió un cierre de año decepcionante al quedar fuera del Mundial United 2026 y sufrir un duro golpe en el ranking FIFA.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
6 de 16

En la última actualización del organismo rector del fútbol mundial, el combinado nacional descendió una posición.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
7 de 16

La Bicolor, actualmente sin técnico y en proceso de buscar el relevo de Reinaldo Rueda, se ubica en el puesto 65.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
8 de 16

Anteriormente, Honduras ocupaba la casilla 64 con 1,396.23 puntos. El equipo perdió 16.69 unidades tras sus partidos en la fase final del clasificatorio mundialista.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
9 de 16

En esa instancia cayó ante Nicaragua y empató frente a Costa Rica, ambos compromisos como visitante.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
10 de 16

Con la nueva actualización, la selección suma 1,379.54 puntos en el ranking mundial.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
11 de 16

A nivel de Centroamérica, Honduras es la tercera mejor ubicada, solo por detrás de Panamá y Costa Rica.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
12 de 16

En el escalafón de Concacaf, la escuadra catracha ocupa el sexto lugar.

Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
13 de 16

Orden de selecciones de Concacaf en el Ranking FIFA: 1. Estados Unidos – posición FIFA ~14, 2. México – posición FIFA ~15, 3. Canadá – posición FIFA ~27, 4. Panamá – posición FIFA ~30, 5. Costa Rica – posición FIFA ~49, 6. Honduras – posición FIFA ~64, 7. Jamaica – posición FIFA ~70, 8. Curazao – posición FIFA ~82, 9. Haití – posición FIFA ~84 y 10. Guatemala – posición FIFA ~94.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
14 de 16

Estados Unidos, México, Canadá, Panamá y Costa Rica son los que comandan en la región de Concacaf.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
15 de 16

A pesar de no lograr la clasificación a la Copa América ni Mundial 2026 , el equipo nacional mostró un avance a comparación del año pasado: cerró 2024 en el puesto 78 y este año lo hizo en el 64.
Ranking FIFA 2025: Honduras sufre duro revés tras quedar fuera del Mundial y la mejor de Concacaf
16 de 16

Honduras retomará actividades en marzo con amistosos por confirmar, mientras que su próximo compromiso oficial será en septiembre de 2026, en la Nations League.
Cargar más fotos