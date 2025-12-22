Sala de lo Constitucional admite hábeas corpus para verificar paradero de Hall y Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de hábeas corpus interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, para verificar su paradero, luego de que su compañero del pleno, Marlon Ochoa, dijera que estaban "secuestradas en una embajada".
De acuerdo con la PGR y la CJS, el recurso fue promovido ante el presunto desconocimiento del paradero de ambas funcionarias y una supuesta retención ilegítima de su libertad, lo que podría poner en riesgo su integridad y su derecho a la vida.
La resolución detalla que, los órganos jurisdiccionales no pueden rechazar una acción de exhibición personal y están obligados a actuar de forma inmediata para hacer cesar cualquier posible violación a la libertad o seguridad personal.
“En consecuencia, admítase el presente recurso de Exhibición Personal a favor de las ciudadanas Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López Osorio”, señala la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional.
Como parte del trámite, la Corte nombró a la abogada Blanca Saraí Izaguirre Lozano, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), como jueza ejecutora del hábeas corpus, "en atención a la condición de altas funcionarias del Estado de las consejeras del CNE".
La admisión del recurso se produce en un contexto de tensión política y electoral, luego de que Hall y López informaran públicamente que no se encuentran secuestradas, sino bajo resguardo preventivo.
Mediante una comparecencia virtual, ambas consejeras aseguraron que su resguardo se debe a que recibieron información que consideraron preocupante para su seguridad, entre ella, la atribución de delitos infundados, pero que no están secuestradas.
Pese a sus declaraciones, la Sala de lo Constitucional decidió admitir el recurso interpuesto por la PGR, para que se proceda con la verificación del paradero de ambas consejeras.