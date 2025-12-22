Sala de lo Constitucional admite hábeas corpus para verificar paradero de Hall y Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de hábeas corpus interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, para verificar su paradero, luego de que su compañero del pleno, Marlon Ochoa, dijera que estaban "secuestradas en una embajada".

De acuerdo con la PGR y la CJS, el recurso fue promovido ante el presunto desconocimiento del paradero de ambas funcionarias y una supuesta retención ilegítima de su libertad, lo que podría poner en riesgo su integridad y su derecho a la vida.

La resolución detalla que, los órganos jurisdiccionales no pueden rechazar una acción de exhibición personal y están obligados a actuar de forma inmediata para hacer cesar cualquier posible violación a la libertad o seguridad personal.