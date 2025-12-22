Maribel Espinoza rechaza repetir elecciones y acusa a Libre de intentar romper el orden democrático

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, rechazó de forma tajante cualquier intento de repetir las elecciones generales en Honduras y advirtió que ese planteamiento responde a intereses políticos de Libre y no a la defensa del orden democrático.

“No a la repetición de elecciones generales para ayudarle a Libre a destruir la democracia”, afirmó la parlamentaria, al señalar que el momento actual “pone a prueba la coherencia” de los liderazgos políticos.

En ese contexto, sostuvo que el Partido Liberal, al igual que el resto de fuerzas políticas, se sometió a un proceso electoral con reglas vigentes.

“Son malas, pero es lo vigente”, expresó, subrayando que hubo presencia partidaria “en las Juntas Receptoras de Votos y en todas las etapas del proceso”.

Espinoza recalcó que es obligación de cada partido “actuar con transparencia y vigilar que la haya” y recordó que, como demócratas, acudieron a los mecanismos establecidos ante el consejo nacional electoral.

“Nos sometimos ante la autoridad del CNE mediante el procedimiento legal para revisar actas o abrir urnas, según sea el caso, bajo la figura de inconsistencias en escrutinios especiales”, indicó.

La diputada también precisó que la ley contempla recursos posteriores a la declaratoria oficial.

“Después de la declaratoria, estamos en el derecho de hacer, dentro del cauce procesal, el uso de todos los recursos que la ley ofrece y esperar la resolución que corresponda. Así es en las democracias, en los estados de derecho”, sostuvo.

En su pronunciamiento, insistió en que los liberales deben impulsar la rapidez en el conteo.

“He dicho que los liberales debemos esforzarnos en que se realicen aceleradamente los escrutinios especiales para conocer los resultados finales, porque eso es lo que corresponde en los estados de derecho”, enfatizó.

Cuestionó a quienes desacreditan el proceso electoral en el que participaron.

“Cuando un líder desacredita el proceso en el que participa, significa que no confía en el proceso al que voluntariamente se sometió y del que espera resultar ganador; eso es contradictorio”, advirtió.

Afirmó que el liberalismo no debe minar el proceso. “El partido liberal no debe desacreditar el proceso electoral en el que participó, en donde ya resultaron electos válidamente alcaldes, regidores y diputados liberales”, expresó.

Según la congresista, “el único verdaderamente interesado en el discurso de repetir elecciones es Libre”, al que calificó como “los verdaderos perdedores de la contienda y quienes quieren romper el orden constitucional”.

Añadió además: “no estoy de acuerdo en darle la oportunidad a Libre que está buscando, que consiste en utilizar a útiles para mantenerse en el poder con la excusa de que se repitan las elecciones en Honduras”.

Marcó distancia de cualquier liderazgo que avale esa postura. “En eso no lo acompaño”, dijo en alusión al presidenciable liberal Salvador Nasralla, y remarcó: “no deben repetirse elecciones; para mí es primero Honduras”.

“El Partido Liberal no puede convertirse en cómplice de Libre; ´Mel´ nos quiso destruir antes y ahora pretende lo mismo”, afirmó en referencia a manuel zelaya. “No hay espacio para equivocarse”, expresó.