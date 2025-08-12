  1. Inicio
Aparecen pancartas ofensivas contra iglesias antes de caminata en la capital

En las calles de la ciudad aparecieron pancartas con mensajes difamatorios dirigidos contra diversas iglesias, justo días antes de la caminata organizada por las congregaciones religiosas.

  • 12 de agosto de 2025 a las 12:28
El Heraldo Videos