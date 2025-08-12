“La caminata de las iglesias los tiene con insomnio”: Tomás Zambrano se solidariza tras aparición de pancartas

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la caminata programada por la Iglesia Católica y Evangélica, unas enormes pancartas sorprendieron con un mensaje que difamaba a líderes de estas instituciones de fe.
Las pancartas aparecieron este 12 de agosto a la altura del puente peatonal cercano a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del puente vehicular del bulevar Suyapa, situado sobre los carriles del bulevar Centroamérica.
En ellas se leía: "¡No al uso político partidario de nuestra fe, nuestra religión no debe ser usada contra el pueblo!", acompañada de una foto del arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y del pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras.
Esta acción, cargada de lemas difamatorios y estigmatizantes hacia la caminata, ha generado diversas reacciones.
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, se solidarizó con los líderes de las iglesias y aseguró que la caminata programada para el 16 de agosto "los tiene con insomnio".
"Mi solidaridad con el arzobispo Vicente Nácher y el pastor Gerardo Irías. La caminata de las iglesias católica y evangélica los tiene con insomnio a los ñángaras del Gobierno", publicó el congresista en su cuenta de X.
Además, agregó: "No durmieron los cobardes para instalar en la madrugada pancartas contra el pueblo cristiano, reaccionan como demonios cuando se ven frente al poder de Dios".
Zambrano recriminó que Libre (Libertad y Refundación) solo representa "el mal, el odio, lo equivocado, la división de la familia, lo torcido, por eso el pueblo cristiano los tiene temblando".
A solo cuatro días de la marcha, que promete congregar a más de 2 millones de personas, Zambrano invitó a la población a asistir: "Adelante, pueblo, con la marcha este próximo sábado 16 de agosto, que se sienta el respaldo de Dios a nuestra amada Honduras."