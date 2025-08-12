“La caminata de las iglesias los tiene con insomnio”: Tomás Zambrano se solidariza tras aparición de pancartas

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la caminata programada por la Iglesia Católica y Evangélica, unas enormes pancartas sorprendieron con un mensaje que difamaba a líderes de estas instituciones de fe.

Las pancartas aparecieron este 12 de agosto a la altura del puente peatonal cercano a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del puente vehicular del bulevar Suyapa, situado sobre los carriles del bulevar Centroamérica. En ellas se leía: "¡No al uso político partidario de nuestra fe, nuestra religión no debe ser usada contra el pueblo!", acompañada de una foto del arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y del pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras.

Esta acción, cargada de lemas difamatorios y estigmatizantes hacia la caminata, ha generado diversas reacciones. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, se solidarizó con los líderes de las iglesias y aseguró que la caminata programada para el 16 de agosto "los tiene con insomnio". "Mi solidaridad con el arzobispo Vicente Nácher y el pastor Gerardo Irías. La caminata de las iglesias católica y evangélica los tiene con insomnio a los ñángaras del Gobierno", publicó el congresista en su cuenta de X. Además, agregó: "No durmieron los cobardes para instalar en la madrugada pancartas contra el pueblo cristiano, reaccionan como demonios cuando se ven frente al poder de Dios".