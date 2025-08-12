Colocan pancartas difamatorias en contra de las iglesias previo a la caminata

Tegucigalpa, Honduras.- En distintos puntos de Tegucigalpa se colocaron pancartas con lemas difamatorios y estigmatizante hacia la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el próximo sábado 16 de agosto.

A la altura del puente peatonal que se ubica a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el bulevar Suyapa, fue colgado un rótulo con la leyenda "¡No al uso político partidario de nuestra fe, nuestra religión no debe ser usada contra el pueblo!".

Además, exalta la frase "fuera traficantes y mercenarios de la fe", colocando fotografías del arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y del pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras.

De igual forma, en el puente vehicular del bulevar Suyapa que se sitúa arriba de los carriles del bulevar Centroamérica fue puesta otra pancarta con el mensaje "evangélicos y católicos del pueblo hondureño de Dios, rechazamos el uso de nuestra de con fines políticos proselitistas".

Ambas pancartas son de autoría del Movimiento Popular Hondureño, mismo grupo que el pasado 1 de agosto colocó letreros en contra de periodistas hondureños.

El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, Juan Ángel López, reiteró que la caminata organizada no tiene por objetivo manifestarse en contra del gobierno y tampoco ningún fin político.

"Nosotros no somos miembros de un partido político, no estamos haciendo política partidista, lo que queremos es orar por el país como ciudadanos", expresó el sacerdote.

Seguidamente, pidió que "dejen de estar generando tanto controversia con una cosa que no debería detenerla, porque la finalidad es correcta".

Lamentó el uso de las pancartas que los califica de utilizar la fe para temas políticos. Pese a ello, afirmó que es una oportunidad de cumplir con el evangelio de Mateo en su capítulo 5 en la Biblia.

"Oren por sus enemigos, oren, amen a sus enemigos, oren por aquellos que les persiguen y calumen, pues eso vamos a hacer. Vamos a orar incluso por esos que están calumniando y esos que están de alguna manera persiguiendo una obra que, insisto, no tienen nada de malo, sino que incluso vamos a orar por ellos", declaró.

También reveló que desde marzo se ha estado organizando la caminata, pero que aún no lo iban a revelar hasta tener un plan definido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas, manifestó que a pesar de las amenazas, las iglesias se mantienen firmes en caminar junto a la población, destacando que esta no tiene temor en acompañar el evento.

Banegas confesó que tuvo una conversación con un compañero respecto a las pancartas. Este le dijo "pastor, hoy estamos convencidos más que nunca que si esto pueden hacer en ese momento que no van a ser más adelante".

"Yo creo que es una amenaza diaria que nosotros tenemos. Goliat amenazó por 40 días al pueblo de Israel hasta que apareció un David y necesitamos esos David que salgan, no con ondas, que salgan con Biblia en mano. Queremos paz, queremos democracia, queremos elecciones limpias y transparentes el 30 de noviembre", declaró.

El religioso vaticinaba que en este año electoral ocurrirían este tipo de hechos en contra de la iglesia, por lo que considera importante la unidad. En ese sentido, opinó que las pancartas lo que provocan es que las iglesias sumen más fuerza.

La caminata se realizará a nivel nacional en alrededor de 50 ciudades, tales como en San Pedro Sula, Comayagua, Siguatepeque, La Esperanza, Santa Rosa de Copán y otras más. Se espera que entre dos a tres millones de personas se movilicen este sábado.