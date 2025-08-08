Pastor denuncia amenazas a muerte por participar en caminata de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), denunció que ha recibido amenazas a muerte debido a que participará a la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica programada para el sábado 16 de agosto.

"Creo que siempre van a haber amenazas de muerte. A veces verbales, a veces a través de mensajes y tal vez con perfiles falsos", confesó Banegas.

Las amenazas las ha recibido a través de mensajes y perfiles falsos de redes sociales. Sobre el tipo de mensajes, detalló que le han dicho "que me calle la boca, que no salga el día de la caminata".

A pesar de ello, el religioso aseguró estar tranquilo y comprometido con la actividad que tiene por objetivo orar por la paz y democracia en país.

"Creo que estos mensajes que se están dando en hoy en día son normales cuando usted está haciendo un trabajo bueno y cuando estamos trabajando por el bien", añadió.

Banegas afirmó que este tipo de mensajes no lo detendrán para asistir al llamado de la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal, invitando a la población a ser parte de este evento.

"Pedimos a la población que salga ese día para que todos juntos oremos, clamemos y pidamos a Dios que pueda traer paz y seguridad al pueblo hondureño", manifestó.