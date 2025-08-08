Pastor denuncia amenazas a muerte por participar en caminata de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), denunció que ha recibido amenazas a muerte debido a que participará a la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica programada para el sábado 16 de agosto.
"Creo que siempre van a haber amenazas de muerte. A veces verbales, a veces a través de mensajes y tal vez con perfiles falsos", confesó Banegas.
Las amenazas las ha recibido a través de mensajes y perfiles falsos de redes sociales. Sobre el tipo de mensajes, detalló que le han dicho "que me calle la boca, que no salga el día de la caminata".
A pesar de ello, el religioso aseguró estar tranquilo y comprometido con la actividad que tiene por objetivo orar por la paz y democracia en país.
"Creo que estos mensajes que se están dando en hoy en día son normales cuando usted está haciendo un trabajo bueno y cuando estamos trabajando por el bien", añadió.
Banegas afirmó que este tipo de mensajes no lo detendrán para asistir al llamado de la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal, invitando a la población a ser parte de este evento.
"Pedimos a la población que salga ese día para que todos juntos oremos, clamemos y pidamos a Dios que pueda traer paz y seguridad al pueblo hondureño", manifestó.
Caminata se realizará en más de 50 ciudades
Las iglesias han estado trabajando en la organización de la caminata, la cual se desarrollará en más de 50 ciudades a nivel nacional como Tegucigalpa, Siguatepeque, Comayagua, La Ceiba y otras más.
La invitación se realizó por parte de la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras desde el pasado 18 de julio ante el ambiente incertidumbre en el avance del proceso electoral.
Se estima que a nivel nacional se movilicen entre dos a tres millones de personas, de acuerdo al pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica.
Para este evento, las iglesias enfatizaron que el evento es familiar y está abierto para toda la población, pero pidieron a los políticos y candidatos a cargos de elección pública para así no politizar la caminata.