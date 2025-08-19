Vaguada provocará lluvias en varias regiones y calor en el sur de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño continuará bajo la influencia de una vaguada en superficie este miércoles 20 de agosto de 2025, lo que generará lluvias dispersas en diferentes zonas del país. Víctor Ortega, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que “continúa la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional, la cual estará generando precipitaciones dispersas en las regiones central, sur, oriental y en algunas áreas del suroccidente del país”. En cuanto al comportamiento marítimo, Ortega señaló que “esperamos valores de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca”.

El pronóstico detalla variaciones de temperaturas en cada región. Para el distrito central se estiman máximas de 28 grados y mínimas de 20 grados. En la región central, los valores oscilarán entre una máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados, mientras que en la región insular se esperan temperaturas más elevadas con máximas de 31 grados y mínimas de 28 grados. La región norte registrará máximas de 30 grados y mínimas de 24 grados. En el oriente del país, los termómetros alcanzarán los 31 grados como máxima y 20 grados como mínima. El sur de Honduras será la zona más calurosa, con temperaturas de hasta 34 grados como máxima y mínimas de 24 grados.