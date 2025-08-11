Lluvias afectarán a varias regiones de Honduras por ingreso de onda tropical

“El pronóstico para hoy, martes 12 de agosto, es el siguiente. Debido al ingreso de una onda tropical, esto estará generando precipitaciones de débiles a moderadas y ocasionalmente fuertes para las regiones del oriente, norte, centro y sur y áreas del suroccidente”, indicó.

Flores detalló que las precipitaciones se concentrarán en el oriente, norte, centro, sur y áreas del suroccidente, con variaciones en la intensidad a lo largo del día.

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical provocará este martes 12 de agosto lluvias de débiles a moderadas, y en algunos casos fuertes, en distintas regiones del país, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

En cuanto a las condiciones marítimas, el especialista señaló que el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies.

Las temperaturas máximas y mínimas también presentarán variaciones según la zona. “Para el istmo central, una máxima de 30 y una mínima de 19. Para la región central, una máxima de 32 y una mínima de 20. Para la región insular, una máxima de 30 y una mínima de 26. Para la región norte, una máxima de 33 y una mínima de 22”, detalló.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Añadió que la región oriental registrará una máxima de 32 y una mínima de 20, mientras que en el sur se alcanzarán los 37 de máxima y 24 de mínima.

En el occidente, las temperaturas serán más frescas, con una máxima de 31 y una mínima de 13, según el reporte de Cenaos.

Flores reiteró que la presencia de la onda tropical mantendrá la inestabilidad atmosférica durante la jornada, por lo que se espera que las lluvias se presenten de forma intermitente.

Los pronósticos de Cenaos apuntan a que las condiciones lluviosas podrían extenderse a lo largo del día en las regiones mencionadas, con mayor acumulación de agua en zonas específicas por la topografía y la intensidad de las precipitaciones.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).