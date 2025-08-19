Los cortes de energía este miércoles 20 de agosto: barrios y colonias afectados

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó que hay cortes de energía programados para este miércoles 20 de agosto en el Distrito Central y otras zonas del país. El ente energético detalló a través de sus canales oficiales que las interrupciones energéticas se deberán a trabajos de mantenimiento. A continuación el listado completo de las zonas que no tendrán luz por varias horas este miércoles:

Distrito Central: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Colonia Callejas, parte sur de la colonia Torocagua, colonia Primero de Diciembre, colonia Nueva Era, colonia Centroamérica Oeste, colonia La Fuente, colonia 21 de Febrero, Centro Comercial San Pedro y Ciudad Lempira. Colonia Arturo Quezada, Nueva España, El Pantanal, El Retiro, Israel Norte, San Buena Ventura, parte de San Francisco, Jerusalén y Monte Los Olivos, Centroamérica, Monte Carmelo, Espíritu Santo, Superación, Gracias a Dios, Santa Cecilia y El Carrizal. Colonia Cantarero López, Lincoln, Nuevos Horizontes, Jardines del Norte, Brisas del Norte, Laguna del Pedregal, Smith, Jardines del Carrizal, Juan Bosco, Nueva Providencia, José Duarte, Divino Paraíso, Ulloa, Nueva Capital y Altos de la Laguna, entre otros.

Juticalpa, Olancho: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La Alambra, Agua Gualiqueme, La Granja, Centro Médico Quirúrgico, Lempira, Florida, El Roble y El Guanacaste, además de barrios como Chacón y Las Acacias. Universidad Pedagógica Nacional, el Centro Médico Olanchano, los juzgados, el Centro Universitario CURNO y el Mall Premier. Otros sectores incluidos son Ciudad Blanca, colonia Florencia, Porvenir Sur y zonas de distribución de Tropigas Tulín.

Choluteca: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente, Santa Ana de Yusguare, La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Guaruma, El Aguacatal y la Empacadora Melón Santa Rosa. La Okra, Tablones Arriba y Abajo, El Corpus, Guanjique, El Quebrachal, El Caracol, La Chaparrosa, Calderas, El Naranjal y sectores urbanos de barrios como Pituiguay, San Luis, Nuevo, El Sabroso, Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcacua y Agua Fría. Las Palmas, La Cuchilla, Concepción de María, San Isidro, Los Espabeles, La Pintura, Cerro Piedra, Zopilote y Los Llanitos, así como barrios céntricos como Los Profesores, El Plan, La Ronda, Buenos Aires y colonias como Cañitas, Jicarito, Papalón, El Aguacatal y zonas aledañas.

Santa Bárbara y Villanueva: de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Colonia 3 de Mayo, 2 de Julio, 15 de Enero, Contreras, Palos Blancos, San José del Morro, Suya y Santa Ana, además de aldeas como El Manó, El Escondido y Palmarejo, Kele Kele, Manacalito y Tibombo.

Santa Cruz de Yojoa: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Ocotal, El Zapote, La Cañada, Muelle Aqua Finca, La Bolsita, Campamentos Los Pinos, La Laguna y Pozo Sarco. Aguas de la Reina, Calchito, Los Pinos, Pasas de Agua y El Jícaro, la Hidroeléctrica La Vegona, antenas repetidoras del cerro El Picacho y el 14 Batallón de Infantería, entre otras.

La Ceiba, Atlántida de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.